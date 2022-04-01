Германии предрекли экономический кризис при отказе от российского газа

Мартин Брудермюллер – глава германского химического концерна BASF – считает, что если ФРГ полностью откажется от поставок газа и нефти из РФ, то страну ждёт тяжелейший экономический ущерб.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, выдержки из которого публикует РИА Новости, он подчеркнул, что такое решение приведёт к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны.

При этом призывы к бойкоту российских энергоресурсов Брудермюллер назвал «безответственным экспериментом».

«Мы хотим легкомысленно разрушить всю нашу экономику? То, что мы создавали последние десятилетия?», – сказал глава BASF.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Согласно этому документу, для того, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из РФ, они должны открыть счета в российских банках. Новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начали действовать с 1 апреля 2022 года.

В ходе совещания о положении дел в авиации Путин предупредил, что если «недружественные страны» не станут платить с апреля за наш газ в рублях, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. В таком случае действующие контракты будут остановлены. Президент РФ также заявил, что считает решение о порядке оплаты поставок газа в рублях шагом к финансовому суверенитету России.

