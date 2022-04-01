Индия ответила на требование западных стран отказаться от российской нефти

Похоже, битва за Индию между коллективным Западом и Россией приближается к кульминации. Судьба распорядилась так, что в Нью-Дели одновременно оказались министры иностранных дел России и Великобритании: Сергей Лавров и Лиз Трасс соответственно.

Несмотря на все старания США и их союзников пока складывается стойкое впечатление, что Запад потерял инициативу и что Индия все больше отдаляется от него и сближается с Москвой.

Беседа между индийскими и британскими дипломатами проходила явно не по сценарию британской стороны. Объясняя и защищая решение Нью-Дели воспользоваться благоприятной обстановкой на энергетических рынках и пополнить индийские запасы энергоносителей, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в беседе с Лиз Трасс, что европейские страны входят в число крупнейших покупателей российских энергоносителей. Он привлек внимание собеседницы к любопытной детали: несмотря на девятый вал санкций, который Запад обрушил в последние несколько недель на Россию, в марте Европа купила у Москвы на 15% больше нефти и газа, чем в феврале.

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Он также привлек внимание Трасс к тому, что главные покупатели российских энергоносителей находятся не в Азии, а в Европе. Главными же поставщиками нефти и газа для Индии являются страны Ближнего Востока и, кстати, США, на которые приходится почти 8%. Что же касается России, то на ее долю приходится менее… 1% потребляемых Индией энергоресурсов. Стоит только взглянуть на цифры и становится очевидно, что все обвинения в адрес Нью-Дели по поводу чересчур больших закупок российских энергоносителей не имеют под собой никаких оснований. Министр также назвал вполне естественным стремление правительства Индии так же, как правительств других стран, продвигать и защищать интересы своих народов, а не американцев с британцами.

Джайшанкар предложил коллеге из Британии подождать два-три месяца и после того, как картина прояснится, посмотреть, кто же больше всех покупает у России нефти и газа. Он уверен, что список главных покупателей российских энергоносителей через два-три месяца будет не очень сильно отличаться от нынешнего и что Индия не будет входить в первую десятку крупнейших покупателей нефти и газа у России.

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Довольно откровенные и малоприятные для Запада высказывания главы МИД Индии последовали через несколько часов после того, как заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх заявил, что Вашингтону не хотелось бы, чтобы Индия быстро нарастила закупки энергоносителей у России.

Индия в ответ на усиливающееся давление США и Запада не только увеличивает закупки российской нефти, но и обсуждает с Москвой возможность перехода во взаимной торговле на рубли и рупии и российскую систему обмена сообщениями SPFS.

Переход на SPFS, российский аналог SWIFT, будет одной из тем переговоров между Лавровым и Джайшанкаром, которые продлятся два дня. К слову, визит Лиз Трасс в Нью-Дели – однодневный.

Индия явно идет противоположным курсом по сравнению с Западом: в то время, как Запад, пока, правда, главным образом на словах сокращает закупки российских энергоносителей, индийцы их наращивают.

В 2021 году Индия покупала у России крайне мало нефти, а начиная с января текущего года она и вовсе перестала приобретать российскую нефть. Однако в марте картина резко изменилась – из России в Индию ушли пять крупных грузов российской нефти объемом почти в 6 млн баррелей. Считается, пишет Oil Price, что Москва предлагает Нью-Дели нефть со скидкой приблизительно в 20%. Устоять против таких предложений развивающимся экономикам, для которых дешевые энергоносители в числе главных приоритетов, крайне трудно.

Кроме этого, Индия опять же не обращает внимания на просьбы и угрозы США и остается одним из главных покупателей оружия и военной техники у России. Позиция Нью-Дели, воздержавшегося на голосовании в ООН по осуждению спецоперации российской армии на Украине, делает совсем несостоятельными разглагольствования Джо Байдена о крепком и консолидированном антироссийском союзе американских союзников в Европе и Азии. Если в отношении Европы слова американского президента в целом соответствуют действительности, то в отношении Азии они от нее далеки.

С каждым днем все больше признаков того, что Индия скорее всего присоединится к созданному, по словам Сергея Лаврова, новому «справедливому мировому порядку», а не останется в старом «несправедливом». Уход из него вслед за Россией и Китаем еще и Индии с Ближним Востоком будет означать его полный и окончательный крах.