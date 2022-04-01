Инфляция в Евросоюзе установила исторический рекорд

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 7,5%. По предварительным данным Евростата, в марте она выросла на 1,6% в сравнении с февралем (5,9%). Наибольший вклад в инфляцию внесло резкое удорожание энергоресурсов.

«Самый высокий годовой уровень в марте будет у энергии (44,7% по сравнению с 32% в феврале), за ней следуют продукты питания, алкоголь и табак (5% по сравнению с 4,2% в феврале), неэнергетические промышленные товары вырастут в цене на 3,4% по сравнению с 3,1% в феврале, услуги подорожают на 2,7% после 2,5% в феврале», — говорится в комментарии Евростата.

В ведомстве отметили, что из всех расходов домохозяйств наибольший вес имеют услуги, на них приходится около 41,7% денежных трат. Далее следуют неэнергетические промышленные товары с долей в 26,5%, на продукты питания, алкоголь и табак приходится 20,9%, на энергию — 10,9%.

Ранее «Эксперт» писал, что оперативные данные Национального института статистики (INE) показали, что инфляция в Испании скакнула с 7,6% в феврале до 9,8% в марте. Это самые высокие темпы с мая 1985 года. Вскоре и Федеральное статистическое управление Германии сообщило о том, что по предварительным данным инфляция выросла куда сильнее, чем ожидалось. Она выросла с 5,1% в феврале до 7,3% в марте. Это максимум с ноября 1981 года. Аналитики ждали лишь 6,3%.

