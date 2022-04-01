Иран планирует направить свою делегацию на Петербургский международный экономический форум

Тема – участие делегации Ирана в Петербургском международном экономическом форуме и практические возможности укрепления двустороннего сотрудничества.
С 2016 года иранская повестка неизменно входит в программу ПМЭФ. Активное участие бизнес-сообщества Ирана как в международных мероприятиях, так и в совместных российско-иранских проектах, в частности, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой Ирана, является показателем заинтересованности в развитии практического двустороннего сотрудничества.
«Российско-иранские отношения интенсивно развиваются по широкому спектру сфер – политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической. Для поддержания высокой динамики диалога и повышения практической отдачи от взаимодействия между нашими странами необходимо сфокусировать усилия на дальнейшем упрочении российско-иранских деловых связей», – подчеркнул Антон Кобяков.
В рамках запланированного визита на весну министра промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин в Москву ожидается представительная бизнес-делегация для обсуждения путей развития сотрудничества с Россией в различных отраслях промышленности. Также планируется приезд широкого круга иранских компаний под эгидой Торгово-промышленной палаты Ирана для встреч с российскими компаниями в сферах строительства, сельхоз проектах, легкой промышленности и деревообработки, а также продуктах питания.
Напомним: 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
Регистрация представителей СМИ уже открыта и продлится до 13 мая 2022 года.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.
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