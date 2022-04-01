История самого бесшумного оружия

Начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины привело к небывалому всплеску экономических санкций в отношении России. По своей силе, направленности, широте и активности они превышают даже те, что Запад наложил на нашу страну после ее воссоединения с Крымом.

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Оказываться под санкциями нашему государству не впервой. Этой форме международного остракизма оно подвергалось на протяжении всего ХХ столетия. Пожалуй, только Куба может сравниться с нами по этому показателю. Ее пример, кстати, однозначно свидетельствует о том, что экономическое давление далеко не всегда достигает поставленных целей. Особенно это касается ситуации, когда население подвергшегося санкциям государства воспринимает их не как наказание, а как вызов. Чем жестче санкции — тем, стало быть, опаснее страна для тех, кто прибегает к инструменту давления.

С этой точки зрения очевидно, что экономические методы принуждения эффективнее всего работают в однополярном мире. После распада СССР санкции превратились в испытанное оружие западной цивилизации во главе с США. Как только в мире появился новый центр сил — Россия, которую поддерживает Китай — положение быстро стало меняться. Экономически наказать мировую державу, которой помогает другая такая же держава, стало практически невозможно.

От греков до греков

Традиционно история экономических санкций ведется со времен античности. Решение афинян запретить купцам города Мегары торговать на аттических рынках и заходить в местные порты — мегарская псефизма — стало прообразом всех дальнейших экономических войн. И не только экономических. Афинские санкции привели к кратковременному успеху, а потом вылились в Пелопоннесскую войну, которая дороже всего обошлась самим Афинам.

Средневековые правители пользовались санкциями тоже более чем активно. Другое дело, что срок действия таких мер был, как правило, очень небольшим: слишком быстро бывшие соперники становились союзниками и наоборот. Исключение составляли противники, само существование которых приводило оппонента в состояние умопомрачения. Как, например, магистров Ливонского ордена, которые в 1437 году наложили запрет на ввоз зерна из Прибалтики в Россию. Момент для введения санкций был выбран особый: в русских землях свирепствовал голод. Но ни в тот год, ни потом — а ливонский запрет продержался 30 лет! — Московское царство не поменяло ни вектора развития, ни твердости позиции. Впрочем, это можно было предсказать еще по опыту торгового давления, за два века до того оказанного на Великий Новгород В 1137 году западные княжества и страны ввели запрет на поставку продовольствия новгородцам, но подчинить себе северную вольницу им так и не удалось.

Формирование мировых империй сопровождалось и развитием системы экономических санкций. Речь шла уже не только о запрете продажи продовольствия или оружия. Скажем, в конце XV века та же Ливония запретила ввоз в Московское царство «товаров двойного назначения» — меди, свинца и серы. А во времена царя Ивана IV Грозного недовольные развивающейся русско-английской торговлей немецкие купцы запретили британским судам проход к русским берегам. Это привело к введению контрсанкций: московский царь нанял датских корсаров для того, чтобы чинить препятствия немецким морякам.

В XIX столетии морские блокады стали главным инструментом экономического давления. Первой из них считают совместные действия флотов Великобритании, России и Франции против турецких морских коммуникаций в Средиземном море в 1827 году. Как подсчитали историки, с того момента и до начала Первой Мировой войны подобная форма международных санкций вводилась более двух десятков раз. Больше всех — дюжину блокад — организовала Британская империя. Любопытная получается параллель с нынешним временем, не правда ли? Причем для британцев это был далеко не первый опыт: подобные санкции они вводили в годы войны за независимость США. Испытав все прелести блокады на себе, Америка потом сама стала активно пользоваться полученными уроками.

Примечательно: почти всегда морские блокады вводились против заведомо более слабого противника. Исключением можно считать разве что «континентальную блокаду», введенную французским императором Наполеоном против Великобритании. Та санкционная война вполне могла закончиться победой: большинство историков считают, что Лондону в конце концов пришлось бы уступить Парижу. От позора британцев спасла Россия, сумевшая всего за полгода перемолоть наполеоновскую Большую армию.

Санкции от Лиги Наций

Первая Мировая война стала отправной точкой процесса окончательного оформления санкций в качестве инструмента международной политики. Термин «санкции» появился вместе с Лигой Наций — первой попыткой создать действенную систему обеспечения международной безопасности. Потрясенные масштабами четырехлетней бойни политики пришли к выводу, что не стоит рисковать жизнями собственных подданных или граждан, если можно удушить соперника экономически.

Откровеннее других этот принцип в 1919 году сформулировал президент США Вудро Вильсон. «Нации, которая подвергнется бойкоту, неизбежно придется сдать свои позиции, — говорил он. — Обратитесь к этому экономическому, мирному, бесшумному, беспощадному средству — и в применении силы не будет никакой необходимости. Это мощное средство. За пределами бойкотируемой страны не будет потеряно ни одной жизни, в то время как давление на нее будет настолько сильным, что, я полагаю, ни одна современная нация не сможет выдержать его».

Первой испытала на себе новый «гуманный» инструмент международной политики Советская Россия. К 1919 году в санкционном давлении на страну участвовали США, которые ввели санкции еще в 1917 году, Великобритания, Франция и Германия. Свалить правительство большевиков не получилось, сопровождавшая санкционное давление интервенция провалилась. Тогда в 1925 году против СССР ввели так называемую «золотую блокаду», запретив торговать с нашей страной за золото. Еще через пять лет был запрещен весь импорт из Советского Союза — кроме, правда, зерна. А в 1939 году после начала войны с Финляндией в отношении СССР ввели очередные санкции, запретив, в частности, ввоз продукции для авиапромышленности. Этот запрет продержался до введения ленд-лиза: США и Великобритания слишком нуждались в сильном союзнике.

Не стоит думать, что в межвоенный период санкционному давлению подвергалась только наша страна. В 1925 году Лига Наций ввела санкции в отношении Греции, пытавшейся оккупировать часть Болгарии — и заставила отступиться. Через десять лет та же Лига попыталась наказать фашистскую Италию за войну в Эфиопии, но потерпела крах. Зато в судьбе республиканской Испании санкции сыграли трагическую роль. Запретив поставки оружия в страну, мировые державы лишили поддержки правительство Второй Республики, военно-техническую помощь которому оказывал лишь Советский Союз. Зато армия Франко без проблем получала горючее и грузовики из Америки, а танки и самолеты — из Германии и Италии.

Стенка на стенку

В 1946 году на смену Лиги Наций пришла Организация объединенных наций. ООН сразу взяла на вооружение все то же «бесшумное оружие». Именно вторая половина ХХ века стала временем наиболее активного его применения. Только в период с 1946 по 1970 год санкции в отношении различных стран вводились 42 раза, а в период с 1971 по 1990 год — 73 раза!

Среди этих санкций были такие, которые, несмотря на противоречия, поддерживали и СССР и США, и их сторонники и сателлиты. Это касалось, например, санкционного давления в отношении режима апартеида в ЮАР и Южной Родезии. Но все-таки чаще государство, подвергшееся санкциям одного из противников по «холодной войне», могло рассчитывать на поддержку его оппонента. Классический пример — экономические санкции против Кубы. Америка ввела их в 1960 году, а два года спустя Остров Свободы подвергся практически полной экономической блокаде со стороны своего северного недруга. Задавить правительство Фиделя Кастро не удалось не только потому, что оно пользовалось реальной поддержкой подавляющего большинства кубинцев. Существенную роль сыграла и экономическая поддержка СССР, размеры которой за сорок лет составили более 30 млрд долларов.

Кубинский госдолг Россия почти полностью списала в 2014 году — как раз после того, как сама стала объектом небывалого экономического давления со стороны Запада. К тому времени нашей стране было уже не привыкать к международным санкциям. Попытки экономическими методами добиться отставания СССР в гонке вооружений бывшие союзники, прежде всего США, начали еще в 1949 году. Именно тогда по американской инициативе — и под американским давлением — возник, знаменитый КоКом: Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю.

Организация занялась вопросами недопущения или ограничения экспорта в СССР и страны восточного блока «стратегических товаров и технологий». Фактически же КоКом обеспечивал «контролируемое отставание» (американский термин) Советского Союза в военной и технологических сферах, что должно было обеспечить блоку НАТО стратегическое преимущество. Существовала еще печально знаменитая поправка Джексона-Вэника, которая допускала введение дискриминационных импортных тарифов и запрещала предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле и кредитной сфере странам, где нарушаются прав человека. Применялась она в отношении прежде всего СССР и его союзников и окончательно была отменена только в 2012 году — за два года до «крымских» санкций.

Конец «бесшумного оружия»

Исследователи истории санкций отмечают, что как минимум каждый пятый случай их введения связан с попыткой добиться смены неугодного санкционерам режима. Стоит ли удивляться, что самым активным игроком на санкционном «рынке» были и остаются США. Из почти 250 случаев введения санкций в период с 1918 года как минимум 115 — почти половина! — наложены Америкой. К концу ХХ столетия в странах, подвергшихся санкционному давлению США, проживали не менее 42% населения Земли, и с тех пор ситуация не улучшилась.

Классическим примером неснижаемого экономического давления Америки могут служить санкции в отношении Ирана. После исламской революции 1979 года США полностью запретили своим гражданам и компаниям сотрудничать с иранской стороной. Другие страны и их предприятия и граждане, если они не соблюдали этот запрет, тоже подвергались американским санкциям. К 1987 году дело дошло до полного запрета товарообмена между Америкой и Ираном. В 1995 году впервые после развала СССР к антииранским санкциям присоединилась и Россия. А спустя двадцать лет наша страна стала одним из инициаторов смягчения санкционного режима в обмен на отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

Длительному экономическому давлению со стороны западных стран подвергается и Северная Корея. С 2006 года, когда страна впервые заявила об успешном испытании собственного ядерного оружия, КНДР последовательно испытывает на себе все более жесткие международные санкции. Часть из них запрещает северокорейский экспорт, другие вводят запрет на импорт в Северную Корею энергоносителей и других стратегических товаров. Однако говорить об успехе этого давления не приходится. КНДР не только продолжает разработку ядерного оружия, но и создает собственные средства его доставки.

В отличие от санкций, вводившихся в последнее десятилетие ХХ века, экономический остракизм последних двадцати лет редко достигает успеха. Оставаясь единственной сверхдержавой, США могли понуждать своих союзников, партнеров и сателлитов к строгому соблюдению санкций. Чем они занимаются и сейчас, отказываясь признавать тот факт, что новые мировые центры силы — российский и китайский — разрушили монополию на экономическое давление. Ярким примером тому могут служить российские контрсанкции, введенные в последнее время. США менее других страдают от наших ограничений, а вот Европа вынуждена все сильнее с ними считаться — и считается.

Время «беспощадного, бесшумного оружия» проходит, ему на смену идет эпоха поиска баланса интересов и сил. И тот, кто не сумеет вовремя этого понять, рискует вовсе выпасть из нового миропорядка.