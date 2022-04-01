В марте в Китае зафиксирован самый сильный за два года спад производственной активности

Март 2022 года стал не самым удачным месяцем для второй экономики планеты. Спад производственной активности в Поднебесной в первый весенний месяц оказался самым сильным за два года.

Индекс производственной активности Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) в марте снизился до 48,1. Это самый низкий PMI в Китае с февраля 2020 года. Столь стремительного снижения не было с октября 2021 года. В феврале 2022 г. PMI был 50,4.

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Индекс производственной активности PMI показывает состояние экономики и, в частности, позволяет судить, растет она или снижается. Красной линией является отметка в 50 пунктов: если PMI ниже 50, как сейчас в КНР, то можно говорить о спаде экономики, если выше, она растет. Caixin PMI анализирует производственную активность в основном небольших компаний.

«Среднее от двух PMI сейчас ниже 50,- комментирует невеселую статистику экономист Capital Economics Шэана Юэ.- Если забыть о коронавирусе, то это самый низкий показатель с февраля 2016 года. Анализ говорит о том, что сильнее всего Caixin снизился у малых предприятий и фирм».

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Заметно снизился и спрос. Причем, не только внутри страны, но и за рубежом. Субиндекс по производственным заказам не снижался с такой скоростью с февраля 2020 года, когда китайцы боролись с первой волной коронавирусной инфекции. В первом квартале 2020 г. ВВП КНР, кстати, рухнул на 6,8%.

Наиболее резкое снижение по новым экспортным заказам. Отменять их бизнесменов заставляют проблемы в судоходном секторе и усиливающаяся нестабильность и неопределенность на мировых рынках.

Инфляция в марте оказалась самой высокой за пять месяцев. Ряд экономистов и производственников объясняют высокие цены сохраняющимися большими проблемами с цепочками поставок.

Первые два месяца 2022 года китайская экономика быстро восстанавливалась после пандемии. Сейчас власти ограничивают производство и передвижения из-за новой волны пандемии в таких мегаполисах, как Шанхай и Шэньчжэнь. В результате этих мер развитие китайской экономики существенно замедлилось, а субиндекс производства в марте опустился до 46,4 и стал самым низким после февраля 2020 г.

В правительстве обещают стабилизировать экономику. Вероятность снижения в апреле главным китайским банком People's Bank of China требований к банковским резервам выросла, подчеркивает China Daily.

Наверное, единственным ярким пятном в мрачном исследовании Caixin является индекс занятости, который подрос впервые за 8 месяцев благодаря тому, что компании после празднования Лунного Нового года резко усилили поиски новых рабочих.