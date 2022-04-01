Киевский суд постановил заочно арестовать 12 самолетов Ан-124 российской компании «Волга-Днепр»

Как передает «Интерфакс», Святошинский райсуда Киева в рамках уголовного производства, открытого по заявлению украинского госпредприятия «Антонов», принял определение об аресте 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». При этом на территории Украины ни одного самолета «Руслан» нет.

О решении суда, уточняет агентство, стало известно от представляющей интересы «Антонова» юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». Определение было принято еще 21 марта и разослано «всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях».

В настоящее время трем самолетам Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» решениями местных властей запрещен вылет из ФРГ, а одному — из Канады, сообщил также «Интерфакс»

Уточняется, что российской стороне вменяется нарушение правил выдачи сертификатов летной годности. «Росавиация незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Фактически, в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе», — цитирует агентство компанию «Ильяшев и Партнеры».

Киевский суд требует передачи самолетов в управление украинскому Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В марте входящие в группу «Волга-Днепр» грузовые авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран», которые эксплуатировали только самолеты Boeing, на фоне санкций против РФ приостановили все рейсы. Между тем головная компания группы — «Волга-Днепр» — продолжила осуществлять перевозки на самолетах Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД. При этом в СМИ уже сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами РФ, в том числе в Торонто (Канада).

Группа «Волга-Днепр» — крупнейший на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Группу контролирует ее основатель Алексей Исайкин, уточняет «Интерфакс».