Курс рубля снизился впервые за две недели

Впервые с 18 марта курс рубля сегодня ослаб. Потери составили 0,9%, торги завершились на отметке 83,95 руб. за доллар.

С самого начала дня рубль явно дал понять, что намерен прервать двухнедельное укрепление. Давление продавцов валюты стало ослабевать еще вчера. Так, сегодня оборот торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» составил чуть более 60 млрд руб., вчера — 68 млрд, а позавчера — 110 млрд руб. Изменение вектора движения биржевого актива на низких объемах торгов обычно свидетельствует о том, что предыдущий тренд остается в силе.

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Снижение предложения валюты на Московской бирже может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, экспортеры получают выручку не регулярно. Во-вторых, сегодня пятница и многие традиционно решили попридержать доллары и евро в опасении ухудшения политической ситуации в выходные, тем более что США вновь угрожают санкциями.

Наконец, появился новый риск — отказ Европы перейти на утвержденный Россией порядок рублевых расчетов за газ. Правда, под конец дня появились обнадеживающие новости по этому вопросу. Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, в частности, заявила: «Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли».

Реализация этой схемы будет позитивна для рубля, поскольку на бирже будет продаваться не 80% валютной выручки за газ, как сейчас, а все 100%. Правда, возникает вопрос, где «Газпром» будет брать валюту, которая ему понадобится для решения инвестиционных задач и переориентирования экспортных потоков на Восток. Не исключено, что менеджмент газовой монополии считает, что в дальнейшем понадобятся не доллары и евро, а юани.

Пока все говорит в пользу того, что на следующей неделе рост рубля возобновится, хотя, возможно, и не такими высокими темпами: за уходящую неделю рубль отвоевал у доллара более 12%.

Рынок акций сегодня открылся очень бодро — ростом на 4% по Индексу Мосбиржи. Но после первого часа торгов трейдеры стали аккуратно фиксировать прибыль последних дней.

Лидером роста среди высоколиквидных акций стал ВТБ (+13,6%). Инвесторы по-прежнему верят, что банк получит средства господдержки из выделенных на это триллиона рублей. На 12% выросли акции Московской биржи, 7,5% прибавил Сбербанк.

Фундаментально акции финансового сектора сейчас выглядят слабо из-за уже начавшегося в их бизнесе спада. Но сегодня их поддержала информация Банка России, согласно которой впервые с начала военной операции на Украине наблюдался профицит ликвидности финансового сектора, составивший +280,4 млрд руб. Это позитивный факт, говорящий о том, что банки приспособились работать в условиях кризиса, и риска возникновения серьезных проблем в банковском секторе страны нет.

Однако рост акций банков и Мосбиржи носит пока больше спекулятивный характер.

Наибольшее снижение испытали малоликвидные акции, сильно выросшие в предыдущие дни.

Динамика российских акций на следующей неделе будет зависеть от притока свежих денег на рынок. Пока их явно не хватает для формирования полноценного восходящего тренда. Многое будет и зависеть от нефти, на динамику которой российские трейдеры вновь начинают обращать внимание. Сегодня президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран поддержали почин Штатов начать продавать нефть из стратегических резервов, чтобы сбить нынешние аномально высокие цены.

Но нефтяные трейдеры не очень верят, что эти меры, даже если они из разговоров станут реальностью, приведут к насыщению рынка. Нефть торгуется чуть ниже $105 за баррель, так и не решаясь пробовать на прочность важную отметку $100. Отчасти такую реакцию можно объяснить тем, что Байден в своей речи зачем-то связал нефть с политикой, заявив, что решением распаковать нефтяные запасы, страны выступили против «использования Россией энергоресурсов как оружия». Все прекрасно понимают, что Россия снизила физический объем экспорта нефти не для того, чтобы «навредить» Западу и уменьшить свою выручку, а из-за введенных санкций.