Китайский интерес

В конце марта-начале апреля министр иностранных дел Сергей Лавров отправился с турне на Восток. И первым пунктом остановки стал Китай. Формально глава МИД приехал на министерскую конференцию стран-соседей Афганистана, однако в повестке дня были, конечно, и двусторонние вопросы.

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Их Лавров и его китайский коллега Ван И обсуждали в ходе почти двухчасовой встречи. И там было что обсудить – ведь, как отмечают некоторые эксперты, отношения КНР и РФ становятся «безлимитными».

Да, западные СМИ очень любят писать о том, что после начала военной спецоперации Москва фактически попала в зависимость от Пекина. Что, нуждаясь в китайских технологиях и китайских финансовых институтах (для обхода санкций), вынуждена будет пойти на масштабные уступки Пекину. В частности, предоставив китайским компаниям беспрецедентные возможности на российском рынке.

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Если насчет рынка такая перспектива существует (правда, во многом благодаря западным компаниям, уходящим из России и освобождающим место для китайских производителей), то про «зависимость» западные коллеги перегнули палку. Тут налицо симбиоз: Китай готов помогать России прежде всего потому, что ее действия полностью соответствуют национальным интересам КНР. И победа РФ в нынешнем противостоянии с Западом нужна Пекину не намного меньше, чем Москве.

Так, Китаю очень важно то, что Москва ускоренными темпами фактически демонтирует американский миропорядок. Да, какое-то время назад могло показаться, что Китай в этот миропорядок встроился. В отличие от СССР, китайцы научились использовать западные рыночные механизмы и принципы свободной торговли не просто для масштабного роста, но и для не менее масштабной экспансии на внешние рынки. После чего американцы (еще при Обаме) стали попросту выпиливать Китай из этой системы, применяя в отношение него совсем не рыночные механизмы. И китайцы понимают, что все обкатываемые ныне на России санкции в перспективе будут применены и против него – если, конечно, Москва сейчас не сломает хребет западной санкционной политике, не покажет ее бессмысленность с точки зрения принуждения других государств поступать в рамках американской воли.

Кроме того, в официальном заявлении на сайте МИД РФ сказано, что в ходе переговоров «с российской стороны привлечено внимание к военно-биологической деятельности США на Украине и к нашим соответствующим усилиям на многосторонних площадках». Для Китай это крайне важный вопрос.

Пекин является главным (после России, естественно) интересантом в том, чтобы расследование вокруг биолабораторий США приобрело как можно больший резонанс. Китайцам крайне важно доказать (или же сделать в глазах западных граждан вполне вероятным) тот факт, что американцы на системной основе не только размещают биолаборатории в различных странах, но и реализуют там военные программы. В Пекине понимают, что вопрос с происхождением коронавируса не закрыт, и Штаты будут настаивать на версии о «китайском» следе – якобы вирус вырвался из одной из военных лабораторий КНР. Китайцы же уверяют, что у них такие испытания не проводятся – а вот США в своих уже доказанных военных биолабораториях вполне могли заниматься разработками биологического оружия.

Глас народа

Наконец, следует отметить, что китайские власти учитывают точку зрения своего народа. «Тесные связи между российскими и китайскими государственными СМИ, а также строгий государственный контроль над информацией позволили российской пропаганде быстро распространиться по всему Китаю, "нацифицируя" Украину в глазах некоторых китайских граждан и способствуя пророссийским настроениям», — возмущается британская The Guardian. Однако причина подавляющей поддержки действий Москвы в китайском интернете отнюдь не в этом – китайцам очень просто поставить себя на место России.

«В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, на основе принципов взаимного уважения и неделимости безопасности отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, путем диалога и переговоров выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности и добиться долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Европе», — заявил министр иностранных дел Китая.

Но возникает ощущение, что говорил он не совсем про Европу, или не только про нее. а и про Азию.

Дело в том, что Китай в Восточной Азии чем-то напоминает Россию в Европе. Огромная и мощная страна (мощь которой скорее экономическая – и тут отличие от РФ с ее военно-политическим потенциалом), которую не просто пытаются «выпилить» из региональной системы безопасности, но и выстроить эту систему против данной страны, создавая вдоль границ точки напряжения. Более того, США (как и в случае с Россией) не признает право Китая на сферу влияния.

Поэтому Ван И – как и президент КНР Си Цзиньпин – искренне хочет, чтобы Соединенные Штаты «извлекли уроки из украинского кризиса». После чего либо начали «путем диалога и переговоров» выстраивать сбалансированную систему восточноазиатской безопасности, либо просто отошли в сторонку. Ведь (и это еще один урок украинского кризиса) если великая держава не может убедить Америку начать договариваться, то она должна начать решать свои проблемы полностью самостоятельно.

Но, конечно, лучше договариваться. «Формируется новая реальность: однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, складывается многополярный. Это объективный процесс. Его невозможно остановить. В этой реальности будет "править" не одна держава – необходимо будет договариваться между всеми ключевыми государствами, имеющими сегодня решающее влияние на мировую экономику, политику», — заявил Лавров. И Китай является одним из этих государств.