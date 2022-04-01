Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил переговоры России и Украины. По его словам, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, но на последней встрече в Стамбуле украинская сторона впервые изложила на бумаге своё видение договоренностей, которые необходимо достичь.

«Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет никаких уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться», – цитирует министра иностранных дел РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что в позиции Киева наблюдается некоторое движение вперёд.

«Прежде всего, это касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость», – подчеркнул глава МИД РФ.

Кроме того, как подчеркнул министр, Киев на переговорах демонстрирует понимание реальности по Донбассу и Крыму, чего раньше не было.

«Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются и будут объявлены», – резюмировал Лавров.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации заявил, что наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Мединский подчеркнул, что встреча между главой государства Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским станет возможна, как только будет подготовлен договор.

Между тем, участник нашей переговорной группы заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин рассказал журналистам, что российское военное ведомство приняло решение кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Напомним, первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта – в Брестской области. В середине марта было принято решение ежедневно проводить встречи онлайн. 1 апреля переговоры продолжились в онлайн-формате.

