Медведев предлагает расширить список запрещенных к импорту продуктов

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил прекратить поставки российской сельскохозяйственной продукции в недружественные страны и расширить перечень товаров, ввоз которых в Россию запрещен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы не будем поставлять нашу продукцию и сельскохозяйственную продукцию нашим врагам. И мы ничего у них покупать не будем», - сказал Медведев. Он напомнил, что Россия не покупает у Запада многую продукцию с 2014 года, но список запрещенных товаров тоже может быть расширен.

По словам чиновника, Россия может поставлять продовольствие и сельскохозяйственную продукцию только в дружественные страны за рубли или их национальную валюту в согласованных пропорциях. Медведев отметил, что в России достаточно разнообразия отечественной продукции, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности. Приоритет в поставках продовольствия отдается внутреннему рынку, и государство контролирует цены на продовольствие, добавил он.

