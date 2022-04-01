Минобороны РФ подтвердило атаку российского гражданского объекта украинскими ВВС

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга подтвердил ранее опубликованную в СМИ и озвученную российскими должностными лицами информацию о нанесении ракетного удара украинских ВВС по нефтебазе на окраине Белгорода. Генерал Конашенков подчеркнул, что украинской атаке подвергся исключительно гражданский объект.

«1 апреля, около 5 часов утра московского времени, два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Маневрируя с использованием складок рельефа, украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, — сообщил представитель МО. — Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.»

Помимо этого, представитель МО сообщил о том, как развивается специальная военная операция, которую продолжают проводить Вооруженные Силы Российской Федерации и силы ЛДНР.

По словам Конашенкова, подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от неонацистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь».

«Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом», — проинформировал он.

Также было сообщено об ударе высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» по украинской военной инфраструктуре. В результате ракетного удара уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

В течение дня, как далее сообщил генерал, оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. В их числе два зенитных ракетных комплекса ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поля и 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков», — рассказал представитель МО РФ.

Как заявил Конашенков, потери Украины с начала проведения СВО составили: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники.