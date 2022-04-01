Минюст присвоил статус иноагента еще восьми медийным персонам

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сегодня добавлены восемь человек. Это блогер-историк Евгений Понасенков, основательница сетевого издания The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор этого же издания Ирина Малкова, журналисты Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Алла Константинова, а также политик Виктор Воробьев и психолог Анна Голубева.

Стоит заметить, что статус иноагентов в России присваивается некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри РФ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российский Уголовный Кодекс дополнен новой статьёй 207.3, которая предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Внесение изменений в знакнодательство было осуществлено на фоне появления большого количества фейков о проведении российской армией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил, что ведение уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС РФ не является актом цензуры.