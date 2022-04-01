Московские предприятия начнут производство новых видов продукции

Москва заинтересована в открытии новых производств на территории города для увеличения ассортимента продукции столичной промышленности, в том числе в целях импортозамещения. Для этого правительство Москвы оказывает широкий спектр мер поддержки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Алексей Артемов на круглом столе «Производство: путь на импортозамещение».

Мероприятие состоялось на онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы при поддержке Ассоциации менеджеров России.

«Сегодня земля под строительство промышленных предприятий предоставляется городом без конкурса по ставке один рубль в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Мы, как и прежде, координируем все вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, подключением к инженерным сетям, согласованием проектной документации, выдачей разрешений на строительство, вводом объектов в эксплуатацию, а также оформлением прав в Росреестре. Сейчас в реализации находится 37 проектов, в ближайшее время мы объявим о новых соглашениях», - отметил Алексей Артемов.

Он добавил, что инвестиционные проекты по строительству объектов нежилого назначения в столице могут получить помощь от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, специально для этого в фонд было дополнительно направлено 10 миллиардов рублей.

Вызовы, с которыми столкнулась российская экономика, заставили предприятия перестраивать бизнес-процессы, искать новых партнеров, способных компенсировать выпадение импортных поставок. Столичные компании, работающие в разных отраслях, испытывают ряд сложностей в части поставок сырья и комплектующих. Но вместе с тем, уход иностранных компаний с рынка открывает новые возможности для отечественных производителей – российские компании уже выходят с предложениями по замене западных аналогов различной продукции. В городском правительстве уверены, что кризис даст толчок развитию производств, которые сейчас упорно ищут выход из ситуации – не в одиночку, а сообща и при активной поддержке города.

«В Москве есть уникальные площадки, созданные еще в советские годы и развивавшиеся по кластерному принципу, например, Зеленоград. Сейчас там успешно работает ОЭЗ «Технополис “Москва”», резидентами которой являются самые разные компании. В наше время, когда импортозамещение стало необходимостью, перед территорией открывается множество возможностей. Зеленоград функционирует в режиме взаимодействия промпроизводства и НИИ. На этой же территории – профильный институт, готовит специалистов, адаптируя образовательные программы с учетом задач предприятий на ближайшие годы», - рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

По его словам, необходимо внимательно изучать производственные цепочки, провести оперативную инвентаризацию производственных мощностей, чтобы определить те комплектующие, те виды сырья, которые нуждаются в замене.

Исполнительный директор столичной фабрики мороженого «АМОРЕ» Арман Арушанян, рассказал, что на данный момент их производство частично зависит от иностранных ингредиентов, так как, например, продукт со вкусом «Бельгийское печенье» производится с добавлением ингредиентов из стран ЕС.

«Прекращение поставок зарубежных компонентов не является для нас критичным – мы видим большие перспективы в российских ингредиентах и уже начали проработку возможности создания новых вкусов мороженого. Так что в скором времени на полках магазинов появятся замороженные десерты со вкусом «Тульский пряник» и «Печеное яблоко с корицей», – сообщил Арман Арушанян.

Продолжается и реализация в городе масштабных инвестиционных проектов, по словам директора по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергея Пшеничникова, они панируют производить промышленные объекты на земельном участке площадью более 17 га в Зеленограде.

«Там будут расположены собственные мощности Домостроительного комбината №1 для выпуска необходимых для работы девелопера материалов и конструкций, а также производства партнеров строительной компании. Сейчас мы работаем над расширением номенклатуры выпускаемой продукции. Будем выпускать сантехкабины, светопрозрачные конструкции, изделия премиум класса, имитирующие натуральный камень, внедорожные жилые кемперы и многое другое», – пояснил Сергей Пшеничников.