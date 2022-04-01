На реконструкцию птицефабрики в Курганской области направят около трех миллиардов рублей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о том, что в реконструкцию птицефабрики ЗАО «Агрофирма Боровская» в селе Новая Сидоровка будет инвестировано почти 3 млрд рублей. В результате объем производства продукции на предприятии должен вырасти более чем в два раза, с девяти до 20 тыс. тонн в год.

«Началась масштабная реконструкция птицефабрики Боровская. В рамках проекта предполагается инвестировать почти 3 млрд рублей, провести работы по строительству 20 новых объектов. Планируется создать до 70 новых рабочих мест», — цитирует Шумкова агентство «Интерфакс».

Губернатор заверил, что власти окажут поддержку в реализации проекта.

Уточняется, что к концу 2022 года на предприятии будут введены в эксплуатацию двадцать новых корпусов, оснащенных современным оборудованием российского производства.

По словам главы региона, в планах предприятия — рост поголовья молодняка; для этих целей будут построены восемь новых объектов и увеличено родительское стадо. Кроме того, прицефабрика получит гранулятор для кормоцеха и новый инкубатор.

«Агрофирма Боровская» — ведущий производитель продукции из мяса птицы в Курганской области, которая является индустриально-аграрным регионом — в селах проживают около 38% его населения. Предприятие осуществляет производство и переработку мяса бройлера.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Счетная палата России проверила эффективность мер господдержки агропромышленного комплекса (АПК) на примере Чувашии, Волгоградской и Новосибирской областей. Аудиторы пришли к выводу, что компенсирующие и стимулирующие субсидии были часто направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат. Кроме того, они выявили финансовые нарушения почти на 1,1 млрд рублей. Ведомство предложило продолжить работу по оптимизации количества субсидий в целях повышения результативности использования федеральных средств.