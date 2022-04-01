Не вечно, зеленый

МВФ обеспокоен положением американского доллара в международной валютной системе: беспрецедентные антироссийские санкции могут подорвать его доминирующие позиции. Опасениями на этот счет с Financial Times поделилась заместитель директора-распорядителя Фонда Гита Гопинат.

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Введение западными странами радикальных антироссийских мер, в том числе ограничения в отношении Банка России, могут, по ее мнению, способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран.

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«Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на более низком уровне, безусловно, вполне возможна», — сказала Гопинат, отметив, что некоторые страны уже пересматривают валюты, используемые при торговле. Она не исключает, что в связи с этим процессом другие валюты будут играть более существенную роль и в резервных активах.

Хотя в то же время, по ее словам, доминирование доллара, имеющего поддержку «сильных и заслуживающих доверия институтов, глубокими рынками» и его свободной конвертируемости, в среднесрочной перспективе изменится навряд ли.

Об ослаблении глобальных позиций американской национальной денежной единицы говорят, и не в последнюю очередь в российских СМИ, не первый день. Понятно, что как аналитика, так и риторика в связи с это темой стала более однозначной в условиях недавних санкций с их валютной составляющей. Замглавы МВФ куда осторожнее в оценках, и на их основе можно делать как более, так и менее радикальные прогнозы.

«Учитывая, что МВФ — это глобальный институт управления мировыми финансами, созданный Соединенными Штатами в рамках Бреттон-Вуддской системы для обеспечения гегемонии доллара, такая честная и объективная оценка МВФ происходящих событий на фронтах тотальной экономической войны со стороны выглядит необычно», — рассуждает генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, — «Действительно, причина начинающейся эрозии долларовой системы — это использование доллара — основной валюты международных расчетов, — в качестве оружия экономической войны».

Лосев отмечает — дело даже не в санкциях против конкретных российских компаний. Экономическая война подрывает глобальную интеграцию и усиливает стремление стран к самодостаточности. Каждый раз, когда США используют ведущую роль доллара в глобальных финансах, чтобы наказать кого-то, это лишь стимулирует поиск альтернатив для расчетов и торговли во всем остальном мире.

У государств, которые чувствуют угрозу со стороны Вашингтона, теперь есть стимул вывести свои резервы из активов в США и ЕС и начать создавать альтернативные платежные системы.

«Валюты расчетов в таких системах могут быть любые, главное, чтобы банки-участники имели соответствующие корреспондентские счета в банках стран, в чьих валютах проводятся платежи. Все альтернативные системы, также, как и система SWIFT, будут иметь собственные центры обработки данных, централизованное хранилище транзакции и сеть для передачи информации», — говорит Лосев.

Звездный час рубля

Решение России о переводе расчетов за поставки газа с так называемыми «недружественными странами» стало первой ласточкой. Возможно, и не последней. По словам доцента Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимира Григорьева, очевидно, что аналогичные меры будут приняты в отношении других критически важных для мировой экономики товаров российского экспорта: энергоносителей, удобрений, ряда металлов. Впрочем, некоторым странам и первого решения Кремля хватило в качестве сигнала к действию.

«Индия, не относящаяся к числу "недружественных стран" ведет переговоры об оплате рублями российской нефти и, что не менее важно, проведении расчетов за нее через российскую Систему передачи финансовых сообщений, аналог SWIFT», — указывает Григорьев.

А по словам Александра Лосева, такая реакция закономерна: в глобальной экономике все взаимосвязано, и несмотря на то, что номинальный ВВП России в долларах составляет 3,2% от мирового, вес России на рынках энергоносителей, металлов, удобрений, продовольствия и базовых материалов значителен. К началу 2022 года Россия была встроена в 38% мировых цепочек создания стоимости.

Как правило страны накапливают резервы в валютах, в которых их компании ведут международную торговлю и в которых осуществляются заимствования на внешних рынках капитала. На начало 2022 года на долю доллара США в валютных резервах центральных банков мира приходилось 62%. Однако тотальная экономическая война США и их союзников вынуждает страны переходить на расчеты в национальных валютах.

«Так, торговая война предыдущей администрации США против Китая лишь усилила роль китайского юаня. И хотя на юань пока приходится порядка 3% резервов всех центральных банков, около четверти снижения доли доллара в мировых расчетах вызвано более широким использованием китайского юаня», — приводит пример Александр Лосев.

По его мнению, сейчас наступает по-настоящему «звездный час» для российского рубля.

«Решение президента Путина о переводе платежей за газ оказалось поистине стратегическим и поворотным в судьбе мировой финансовой системы, хотя страны Евросоюза и США пока не хотят это признавать», — комментирует ситуацию эксперт.

Готовьте рубли

Да, решение о переводе расчетов в рубли было вынужденным: из-за действий США и ЕС американские и европейские банки «на воду дуют» и отказывают в транзакциях российским компаниям, вне зависимости от того, под санкциями те или нет. Лишь расчеты в рублях, за поставляемые из России энергоносители и все иные товары, не подпадают под риски блокировки.

«У недружественных, да и у дружественных стран выбор невелик: либо соглашаться покупать нефть и газ у России за рубли, либо искать альтернативы. А альтернатив, российским энергоносителям у Европы нет. Далее перед экономикой Евросоюза встанет шекспировский вопрос: "Быль или не быть" и "Умереть, уснуть; Уснуть! И видеть сны, быть может?"», — рассуждает Лосев.

Но именно перевод расчетов за рубли запускает, по словам генерального директора «УК Спутник — Управление капиталом», создание нового мирового денежно-кредитного порядка, основанного на валютах, обеспеченных сырьевыми товарами. Энергоносители становятся обеспечением национальных валют, как когда-то обеспечением являлось золото, и привлекательность таких обеспеченных реальными энергоносителями валют будет постоянно расти. А рубль становится первой такой валютой. При этом привычные фиатные валюты, такие как доллар и евро, напротив, уже теряют привлекательность из-за крайне высокой инфляции, спровоцированной их неконтролируемой эмиссией.

«В отношении финансовой гегемонии доллара уже начал действовать закон Герберта Штейна, который гласит: «То, что не может продолжаться вечно, закончится само собой»», — резюмирует Лосев.

Будущее в разнообразии

По мнению Владимира Григорьева, в долгосрочной перспективе нынешняя система нежизнеспособна. В том числе потому, что единственная ее цель — сохранить доминирование стран G7 и их союзников и сателлитов.

«Валютная система трансформируется не столько под влиянием целесообразности, сколько под влиянием баланса сил в мире. Сейчас он стремительно меняется и не в пользу Запада. Поэтому изменение системы неизбежно — слишком много крупных стран не хотят играть по старым правилам», — поясняет Григорьев.

По мнению экспертов, скорее всего, нынешняя валютная система трансформируется в мультивалютную систему, в которой будет зона доллара, потерявшего исключительность, зона евро, зона рубля, зона юаня и, вероятно, еще ряда валют регионального значения.

Возможно, что на первый взгляд это не очень удобно: столько лет все приводилось к единому, долларовому знаменателю, а тут придется искать индивидуальный подход к партнерам. С другой стороны — уж лучше прокачивать переговорные навыки. Зато каждая страна сможет торговать, да и жить по своему разумению, а не под диктовку владельца денежного печатного станка.