Причиной пожара на белгородской нефтебазе стала силовая провокация со стороны Украины

Как сообщил в своем ТГ-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сегодня ночью два украинских боевых вертолета обстреляли нефтебазу в Белгороде. Согласно сообщению главы области, начался пожар, но населению ничего не угрожает. ТАСС позднее уточнил, что удар по городской нефтебазе «Белгороднефтепролдукт» был нанесен в 05-51 утра.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствии авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. Населению ничего не угрожает», — написал Гладков.

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Мэр Белгорода Антон Иванов при этом уточнил, как сообщают РИА Новости, что работники нефтебазы, находивишеся на месте взрыва, не пострадали.

МЧС России подтвердило факт пожара на нефтебазе, сообщив, что на место происшествия вылетел врио главы ведомства Александр Чуприян. При этом в ведомстве уточнили, что важно предотвратить распространение пожара еще на 16 резервуаров с топливом.

«По состоянию на 08-40 пожар охватывает восемь резервуаров с топливом и бензином. Есть угроза перехода огня на ещё 16 резервуаров», — говорилось на сайте ведомства.

Помимо этого, в МЧС сообщили, что в тушении пожара участвуют 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

А в полдень РИА Новости передало, что пожарные смогли потушить часть резервуаров с топливом. "Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех", — цитирут агентство представитель экстренных служб. В то же время он уточнил, что сохраняется угроза перехода огня еще на одну емкость с дизельным топливом объемом две тысячи кубометров.

Жителей близлежащих улиц -—Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова — эвакуировали. Как сообщает МЧС, граждане перемещены в спорткомплекс «Белгород Арена», после ликвидации пожара они смогут вернуться домой. Также указывается, что лаборатория Роспотребнадзора не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.

Издание «Сайт Ставрополья» позднее сообщило, что в результате авиаудара и возникшего пожара пострадали два работника нефтебазы, им оказана первая помощь. Издание отмечает, что проблем с топливом в области не ожидается, так как в данный момент «Роснефть» перераспределяет по области запасы из второй нефтебазы, находящейся на территории региона, в Губкине. Как подчеркнул губернатор региона, запасов топлива на все заправки хватит на срок от 5 до 13 дней.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, комментируя ситуацию, сообщил, что пожар на нефтебазе не отразится на топливом обеспечении региона.

«При необходимости станции (АЗС) будут обеспечены топливом из Курской и Воронежской областей», — приводит слова министра Lenta.ru.

ТАСС сообщает также, что украинскими вертолетами была, ещё до удара по нефтебазе, обстреляна городская типография «Константа». Как рассказал агентству директор типографии Константин Лахнов, сотрудников удалось эвакуировать, информации о жертвах и пострадавших нет. По словам Лахнова, повреждены окна, крыша, техника и оборудование типографии. Лахнов отметил, что ещё одна ракета приземлилась в соседнее здание, «Росэнергоучет», где происходит разминирование.

На фоне произошедшего, в соседней Курской области все силовые структуры приведены в режим повышенной готовности. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, он предложил помощь Гладкову, но губернатор Белгородской области ответил, что удается справляться при содействии федеральных структур.



Как сообщает ТГ-канал РИА Новости, после своей атаки вертолеты МИ-24 ушли на территории Украины над российскими населенными пунктами Майский и Репное.