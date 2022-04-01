Объединение Южной и Северной Осетий соответствует международному праву, заявили в СФ

Объединение Южной Осетии и Северной Осетии соответствует национальному законодательству обоих государств и принципам международного права. Об этом заявила ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Ранее президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что эта страна планирует предпринять юридические шаги для присоединения к Российской Федерации в ближайшее время. Как сообщил ТАСС спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, в ближайшее время в Республике Южная Осетия состоится референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

«Заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова об объединении разделенного осетинского народа в рамках единого союзного государства - Российской Федерации соответствует национальному законодательству обоих государств и принципам международного права», отметила Ковитиди. Она добавила, что российский президент, получив предложение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 6 Федерального Конституционного закона "О порядке приема в состав Российской Федерации и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", уведомляет Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации.

Она пояснила, что рассмотрение предложения пройдёт в рамках российского договора «О международных договорах РФ».