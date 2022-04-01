Отелло - композиция Юрия Бутусова по классической трагедии о венецианском мавре

Спектакль погружает во вселенную раннего Бутусова, где можно почувствовать в ретроспективе и поразгадывать этот ни на кого не похожий режиссёрский почерк. Мощная бутусовская компания сатириконовских актёров обнажает на сцене глубинные человеческие терзания, сомнения, гнев, бессилие, неуверенность, властность и беспомощность Отелло. Перед лицом своих страхов раненый зверь Отелло уязвим и беззащитен как дитя.

Премии: В 2014 году Тимофей Трибунцев был представлен в лонг-листе премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Яго в спектакле «Отелло».

Перевод Б.Пастернака, О.Сороки, Б.Лейтина

Композиция Ю. Бутусова

15 июня

Начало в 19:00

Ближайшие даты: 7 апреля, 20 мая

Сцена «Планета КВН» (Шереметьевская,2)

16+