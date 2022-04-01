Отказ от российского СПГ станет для Японии экономическим харакири

Япония не готова отказаться от сжиженного природного газа из России. Соответствующие заявления звучат на уровне правительства страны.

«В настоящее время мы не думаем о прекращении бизнеса», — приводит ТАСС слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.

Хотя Евросоюз принял правила, запрещающие новые инвестиции в российские корпорации в энергетическом секторе, однако японские самураи пока явно не готовы рубить с плеча. «Мы хотели бы отреагировать надлежащим образом после тщательного изучения того, как это повлияет на “Арктик СПГ-2”», — подчеркнул Коити Хагиуда.

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Заявление министра в целом не стало неожиданностью. Некоторое время назад японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.

«Арктик СПГ-2» — это второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа «Новатэка» после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая (19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год).

Решение о начале реализации проекта было принято в сентябре 2019 года. Объем инвестиций — порядка 21,3 млрд долларов. Необходимый объем внешнего финансирования для проекта предоставляют китайские, российские и японские банки. На начало 2022 года уже профинансировано около 57% капитальных затрат проекта, пробурено 56 скважин. Готовность первой линии оценивается в 78%. Сформирован флот ледового класса для доставки СПГ покупателям.

Критически важный проект

Отказ Японии выходить из проекта «Арктик СПГ-2» — это ещё один пример глубокой интегрированности экономики РФ в мировой торговый баланс, заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Принято считать, что российская доля в мировом ВВП составляет всего 2%. Однако, если выбросить из мирового ВВП нематериальные составляющие, то эта доля многократно возрастёт.

В нефтяном балансе планеты РФ это уже 11%, в балансе палладия это почти 40%. Россия не входит в тройку основных поставщиков СПГ. Однако глобальный рынок испытывал дефицит поставок ещё до текущего кризиса. Соответственно, в мире просто нет мощностей для замены российского экспорта. Это относится, как к трубопроводному газу, так и к СПГ.

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Япония на 95% зависит от внешних поставок сырья, напомнил аналитик. Ей приходится конкурировать в регионе с такими потребителями, как Тайвань, Южная Корея и Китай. Кроме того, японская атомная энергетика находится в упадочном состоянии после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Соответственно, поставки российского СПГ для Страны восходящего солнца являются столь же критичными, как поставки удобрений для США и Европы или поставки палладия для всей автомобильной промышленности мира. Доля российского СПГ в закупках Японии составляет около 8,8%. Санкционная политика остаётся безобидной ровно до тех пор, пока она не наносит непоправимый ущерб самой стороне, накладывающей санкции.

Схожие с Японией проблемы побудили США не накладывать какие-либо ограничения на поставки российского урана. То есть позиции РФ в сфере реальной экономики являются столь значимыми, что выключение её из мировой торговли приведёт к непредсказуемым последствиям, считает Андрей Кочетков. В самой Японии в текущем году уже складывалась ситуация, когда власти предупреждали о вероятном веерном отключении электроснабжения.

Соответственно, заключает эксперт, отказ от «Арктик СПГ-2» может стать не только стратегической ошибкой, но и фатальным преступлением против собственной экономики. В условиях, когда Европа взяла курс на сокращение зависимости от российских поставок трубопроводного газа, отказ от российского СПГ приведёт к ещё большему росту цен по всему миру.

Япония сохраняет статус-кво

Япония не будет выходить из «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2», поскольку это противоречит концепции ее энергетической безопасности, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Кроме того, при сохранении статуса-кво японцам не потребуется переводить оплату поставок газа за российские рубли.

Проект имеет низкую себестоимость, что в условиях высокой цены на СПГ делает его конкурентоспособным на мировом рынке, указывает Валерий Корнейчук. Не маловажно, что требования России по расчету за поставляемый в недружественные зарубежные страны природный газ в рублях касаются только компании ПАО «Газпром» и не относятся к компании «Новатэк». На сегодня доля России в импорте СПГ составляет около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает из Сахалина в рамках проекта «Сахалин-2».

Контрольный пакет «Сахалина-2» (50% плюс одна акция) принадлежит «Газпрому». Компании Mitsui и Mitsubishi имеют 12,5% и 10% акций, соответственно. Проект реализуется с 1994 года в рамках федерального закона (соглашения) о разделе продукции (СРП) и включает, помимо прочего, магистральный газопровод от береговых сооружений на побережье острова, завод по сжижению газа и экспортный терминал СПГ.

По проекту ежегодно производится 10 млн тонн СПГ. Япония получает продукцию в натуральной форме в виде 60% доли производимого СПГ, Россия — оставшуюся часть готовой продукции с учетом регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти). Перевода платежей в российские рубли не требуется, поскольку расчеты производятся готовой продукцией в соответствии с СРП. Проект обеспечивает Японию долгосрочными, недорогими и стабильными поставкам СПГ и является важнейшим с точки зрения энергетической безопасности, заключил Валерий Корнейчук.

Политике вопреки

Япония и дальше продолжит работать с Россией, несмотря на санкции против нашей страны, потому что им это выгодно, пояснил «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Островное положение Японии вынуждает ее быть более сговорчивой. Развития промышленность требует энергии для производства. Япония до сих пор не может восстановить свои финансовые рынки и выйти из экономического кризиса 90-х, испытав новые падения экономики в 2003 и 2008 годах.

Более того, проект «Арктик СПГ-2» — не только российский. Кроме основного акционера «Новатэк» с долей в 60%, участниками проекта являются французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC — CNODC (10%), а также спонсоре компании Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%). Таким образом, выход Японии из проекта ударит по всем участникам проекта.

Япония сегодня испытывает экономическую стагнацию, напомнил Никита Донцов. Приток иностранных инвестиций в регион крайне ограничен, и, несмотря на свою политическую прозападную позицию, страна не готова отказаться от столь крупного инвестиционного проекта, который даст мощный импульс к повышению конкурентоспособности японской продукции за счёт более низких издержек на энергию, резюмировал эксперт.

