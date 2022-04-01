Пассажиропоток аэропорта Томска вырос в феврале в 1,5 раза

Томский аэропорт «Богашево» в феврале текущего года обслужил 32,35 тыс. пассажиров.

Об этом свидетельствуют данные Росавиации, опубликованные на сайте ведомства.

За этот же месяц прошлого года пассажиропоток воздушной гавани составил 21,756 тыс. человек — таким образом, за год показатель вырос почти в 1,5 раза. Всего за январь-февраль текущего года аэропорт обслужил 75,554 тыс. человек, что на 59,7% больше, чем за первые два месяца 2021 года.

В общей сложности аэропорты России в феврале 2022 года обслужили 11,9 млн человек, что на 24% больше, чем в феврале 2021-го. Основной пассажиропоток — 81% — пришелся на полеты внутри России. За январь-февраль текущего года объем авиаперевозок через воздушные гавани РФ составил 26,7 млн человек, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Аэродром «Богашево» под Томском был открыт в 1967 году. Первые международные рейсы из аэропорта — в Турцию и Испанию — были совершены в 2013 году. Сейчас воздушная гавань сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые производят рейсы по 17 внутренним маршрутам. В прошлом году аэровокзал Томска обслужил 494,3 тыс. человек — на 42% больше, чем годом ранее.

Управлением и обслуживанием аэродрома «Богашево» занимается ООО «Аэропорт Томск». Его совладельцами являются холдинг «Новапорт», которому принадлежит 74,9% компании, и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%).

Ранее «Эксперт» писал, что «Новапорт» планирует продолжить реализацию проектов по строительству новых воздушных гаваней и терминалов аэропортов в регионах Сибири, несмотря на жесткие санкции против России. В частности, речь идет о проекте нового терминала аэропорта Томска, который изначально оценивался в 2,8 млрд рублей.

«Новапорт» принадлежит многоотраслевому частному холдингу AEON Романа Троценко, она владеет 20 аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.