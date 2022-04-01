«Победа» с 8 апреля будет летать только из Внуково

Авиакомпания «Победа» с 8 апреля приостановит полеты из аэропорта Шереметьево и снова будет производить рейсы исключительно из Внуково.

Об этом говорится в сообщении группы «Аэрофлот», в которую входит лоукостер. «При этом "Аэрофлот" сохранит долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров аэропорта "Шереметьево", восполнив пассажиропоток "Победы" за счет расширения собственной полетной программы. Самолеты группы продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети», — подчеркивается в пресс-релизе.

Также сообщается, что «Аэрофлот» заморозил процесс передачи лоукостеру 20 лайнеров Boeing 737. «Приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу"», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что «Победа» сократит парк до 25 самолетов. «Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково, с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию», — поясняют в «Аэрофлоте».

«Победа» начала выполнять рейсы из Шереметьево в 2021 году, до этого перевозчик летал только из Внуково.

Как подчеркнул ВрИО гендиректора «Победы» Андрей Юриков, сокращение флота авиакомпании и приостановка рейсов из Шереметьево — строго выверенное решение, которое было нелегко принять на фоне успехов лоукостера, признанного мировым лидером по темпам развития и налету. «Но именно эти необходимые временные меры позволят компании благополучно пройти сложный период. Наш опыт радикальных решений, когда весной 2020 года в пандемию мы "заземлили" весь флот, доказал безусловную эффективность. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы избежать сокращений в команде, и будем сохранять самолеты на бетоне в летной годности, чтобы иметь возможность оперативно вернуться к прежним темпам развития, как только это будет возможно», — цитирует Юрикова пресс-служба «Аэрофлота».

Ранее «Эксперт» писал о том, что генеральный директор российского лоукостера «Победа» Андрей Калмыков ушел со своей должности. По его словам, состояние авиакомпании в данный момент устойчивое. «Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — отметил он.

В марте «Победа» в соответствии с рекомендацией Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям в условиях санкций воздержаться от международных рейсов, приостановила выполнение полетов за рубеж.