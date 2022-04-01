Покупателям газа предъявлены счета. Типа «К»

1 апреля был запущен в действие механизм оплаты российского газа потребителями из «недружественных» стран исключительно за рубли. Накануне —31 марта — был опубликован соответствующий указ президента РФ №172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В этот же день Банк России установил режим банковских счетов типа «К» для расчетов с иностранными покупателями за природный газ в соответствии с пунктом 10 данного указа.

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Газ пошел за рубли

Совет директоров ЦБ утвердил следующую схему оплаты поставок российского природного газа за рубеж:

Уполномоченная кредитная организация открывает иностранным покупателям по их заявлениям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте.

Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа «К» в этой валюте.

Для продажи иностранной валюты средства иностранного покупателя по его поручению списываются с его счета типа «К» в иностранной валюте, конвертация происходит в соответствии с порядком, определенным пунктом 6 Указа № 172, а по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа «К» в рублях.

Списание средств в рублях с банковского счета типа «К» в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа.

В документе ЦБР не уточняется, что продажа валюты со счета «К» будет проводится на торгах «Московской Биржи ММВБ — РТС». Но это указывается в тексте самого президентского указа в пункте №6.

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В банковском документе не указано и то, что уполномоченной кредитной организацией назначен именно «Газпромбанк». Это так же присутствует в тексте указа, а кроме того, Совет директоров ЦБ уполномочен президентом уточнять платежные схемы. Поэтому в случае необходимости помимо «Газпромбанка» в новую схему могут быть включены и другие неподсанкционные российские банки.

В целом же после публикации Банка России рублевый механизм оплаты газа за рубли можно считать официально заработавшим.

Напомним, что с 1 апреля оплата за поставки газа не будет считаться проведенной, если денежные средства, номинированные в евро или долларах, поступят на счета «Гпазпрома», открытые в странах, которые ввели против России санкции. В этом случае есть реальная опасность конфискации местными регуляторами полученных средств. Наряду с подчеркнутым президентом стремлением к финансовому суверенитету, это стало причиной принятия нового порядка оплаты.

Отныне потребляющей энергию европейской компании придется д открыть специальные валютные и рублевые счета типа «К» в «Газпромбанке». Валюта вначале зачисляется в полном объеме на валютный счет «К». Сам контракт не корректируется и валюта платежа для покупателя не меняется. Но затем он должен дать «Газпромбанку» поручение продать валюту на Московской бирже. Сам покупатель при этом границу не пересекает и операции внутри России не проводит.

Зато после конвертации рубли придется зачислить на рублевый спецсчет «К» и только после этого перевести деньги на рублевый счет «Газпрома», опять же открытый в «Газпромбанке». И только тогда платеж за поставленный газ будет считаться полностью выполненным.

Если же потребитель не станет открывать в «Газпромбанке» счета «К», газ ему поставляться далее не будет.

В результате применения такой схемы правительства стран ЕС не смогут заморозить деньги «Газпрома» в своих банках, как они это сделали с ЗВР Банка России в конце февраля. Так что этот шаг президента Владимира Путина можно назвать ответным. Поэтому, пока это и вызывает столь острое противодействие со стороны ряда европейских лидеров и руководства Еврокомиссии.

Своевременный ответ

Перевод оплаты газа на рубли явно был сделан вовремя.

Агентство Блумберг 30 марта сообщило со ссылкой на источники, что должностные лица ЕС провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ. В частности, «пришли» в Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке. Более того, появилась информация, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации этих предприятий в случае прекращения поставок топлива.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение нарушило бы «все мыслимые и немыслимые правила и законы». Он назвал даже саму проработку такого решения неприемлемой.

Со своей стороны, группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Соответствующее сообщение «Газпром» опубликовал 1 апреля.

Как известно, Gazprom Germania владеет долями в немецких сбытовых компаниях. «Газпром» их приобретал, когда стремился выйти к конечному потребителю. Но сейчас такие возможности ограничены антимонопольными законами Евросоюза. Поэтому особого смысла держать эти активы уже нет. Однако взамен доли в немецких сбытовых компаниях «Газпром» отдавал немецким компаниям доли в своих добычных компаниях. Поэтому стоит ожидать, что «Газпром» заберет свои добычные активы. «Посмотрим, что будет. Но особо жалеть тут не о чем», — сказал в комментарии радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Прогнозировать, как полно будет задействован рублевый механизм, сейчас пока рано. По оценке замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, это станет понятно ближе к концу апреля, когда по ряду контрактов необходимо будет провести оплату за апрельские поставки.

Эксперт не исключает, что ряд европейских энергокомпаний, например, из Польши не примут новый механизм и останутся без российского газа. Однако основные потребители российского «голубого» топлива не смогут в ближайшие три-четыре года отказаться совсем от его закупок. Как бы к этому не призывало Международное энергетическое агентство.

Дело ведь не только в энергетике. Российский газ — сырье для химической промышленности. Гендиректор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер предупредил, что срыв поставок российского газа приведет на его предприятиях к увольнению сразу 40 тыс. работников.

Вышел ценой

Тем временем, сложившиеся сейчас высокие спотовые цены на европейском рынке даже в условиях сокращения поставок наверняка приведут к рекордным доходам в 2022 году. Об этом, в частности, заявил в беседе с порталом ntv.de эксперт Янис Клюгге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.

По его прогнозу, благодаря заработкам с продажи энергоресурсов (и газа, и нефти) Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. «Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой», — предположил Клюге.

Поэтому, по его мнению, в этом году бюджет России может быть даже сведен с профицитом. А значит и существенного падения ВВП (по опросу ЦБ — минус 8%) может и не случиться. То есть, по западным санкциям ударят европейские цены на газ.

С Клюге в какой-то мере согласен и Алексей Гривач. В прошлом году средняя цена на газ, поставленный в ЕС «Газпромом», составила порядка $270 за тысячу кубометров. Сказались два фактора. Относительно низкие цены в первом полугодии и расчет цены в ряде контрактов не через спот, а через нефтяную корзину. В результате выручка «Газпрома» составила в 2021 году около $55 млрд за поставку 150 млрд кубов. В этом году при средней спотовой цене в $1000, даже при экспорте всего лишь 100 млрд кубов газа выручка может составит до $150 млрд.

Так что есть, за что побороться на европейском рынке, в том числе и за счет перевода расчетов в рубли.