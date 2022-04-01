Правительство Германии изучает указ президента РФ об оплате поставок газа в рублях

Кабинет министров Германии изучает содержание распоряжения об оплате российского газа в рублях, но по-прежнему предполагает, что топливо будет оплачено в евро, как это прописано в контрактах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Министерства экономики Германии.

«Правительство заявило, что большинство контрактов предполагают оплату в евро, и это договорная основа», - сказала она.

Представитель подчеркнула, что изучение указа продолжается. По ее словам, энергетическая безопасность Германии, как и прежде, обеспечена, «ситуация отслеживается ежедневно».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно указывал, что резкий запрет на российские энергоносители окажет негативное влияние на немецкую промышленность и рынок труда.

Новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях покупателями из недружественных стран вступил в силу 1 апреля. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в четверг, 31 марта, на сайте Кремля. Такие покупатели должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок в «Газпромбанке».