Представители машиностроительных предприятий Москвы рассказали о поддержке со стороны города

Машиностроительные предприятия Москвы получают не только льготы по налоговым и земельным платежам, но и организационную и информационную поддержку со стороны правительства. Все это помогает компаниям быстрее развиваться. Об этом рассказал на встрече представителей отрасли генеральный директор НПП «Темп» им. Ф.Короткова Денис Иванов.

В пятницу, 1 апреля состоялась встреча мэра столицы Сергея Собянина с представителями машиностроительных предприятий Москвы. На мероприятии обсуждались меры поддержки городского бизнеса со стороны городского и федерального правительства.

«Наше предприятие, имея статус промышленного комплекса Москвы, постоянно чувствует заботу города, и это не только льготы по налоговым и земельным платежам, но и организационная и информационная поддержка, что в современных реалиях нельзя переоценить. Мы из первых рук узнаем важнейшую информацию, и можем быстро реагировать, принимать верные управленческие решения, а также в свою очередь давать городу обратную связь о ситуации, о необходимых мероприятиях, о новых разработках, которые могут быть полезны городу», - сказал он.

По его словам, в рамках процесса импортозамещения компания реализуем проект SPOK по разработке и производству отечественных пропорциональных распределителей и сервоклапанов промышленного применения. Они используются в сферах от авиастроения и станкостроения до управления специальным оборудованием прокатными станами, прессами, испытательными стендами.

«Нам приходится думать о расширении производственных мощностей, и здесь поддержку оказывает город: мы получили право на получение субсидий из городского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, компенсацию лизинговых платежей и другие цели, что помогает нам быстрее закупать необходимое оборудование», - добавил он.

В условиях санкционного давления машиностроительные предприятия столицы могут получить дополнительную помощь. Так, столица субсидирует процентные ставки по кредитам на пополнение оборотных средств в размере до 500 миллионов рублей и реализацию программ развития в размере до одного миллиарда рублей. Для конечного заемщика кредитная ставка составляет 15%. На реализацию инициативы выделено 10 миллиардов рублей. Москва также выделяет земельные участки по ставке один рубль в год под строительство производственных цехов или технопарков.

Кроме того, в столице работает онлайн-сервис «Подбор альтернативных поставщиков», где промышленники могут быстро найти необходимые для производственного цикла компоненты среди городских поставщиков и партнеров в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ресурс планируют масштабировать на страны Азии.

Ранее также вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов также сообщал, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий на компенсацию процентов по кредитным договорам. Фонду в том числе на эти цели было дважды выделено по 10 млрд рублей. Получить помощь смогут компании, зарегистрированные в Москве и работающие на ее территории не менее двух лет. Финансовую поддержку можно получить, как по действующим кредитным договорам, так и по новым. Максимальный размер компенсации – 10% годовых, то есть ставка по кредиту для столичных промышленников составит 15%.