При строительстве индустриального парка «Руднево» в Москве используются отечественные материалы – Владислав Овчинский

Индустриальный парк «Руднево» в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы возводится с использованием отечественных строительных материалов. Импортозамещение по ряду позиций выполнено на 100%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Среди применяемых строителями материалов - металлические и железобетонные конструкции, щебень, песок и бетонные смеси, фасадные сэндвич-панели, отделочные материалы и инженерные системы. Сегодня по всем позициям, которые ранее импортировались в Россию, подобраны качественные российские аналоги. Большую часть товаров поставляют предприятия московского региона и близлежащих областей», - рассказал Владислав Овчинский.

По словам главы департамента, реализация одного из значимых городских проектов идет с соблюдением запланированных сроков – 80% уже готово. На площадке трудится около 2 тысяч строителей.

В 2023 году «Руднево» станет одним из центров развития промышленности, отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. «Цель проекта – создать благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний малого и среднего предпринимательства. На 37 гектарах возводится более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Строительство планируется завершить в 2023 году. В дальнейшем, с вхождением площадки в контур ОЭЗ Москвы, ее резиденты получат налоговые и таможенные преференции, действующие на всей ее территории», - сказал Дегтев.

Индустриальный парк «Руднево» строится по модели «все включено». Это современный многофункциональный комплекс с возможностью размещения любых видов производств.

Как отметили в компании-подрядчике, больше половины объектов находятся в высокой стадии готовности. «В наличии у строителей есть все необходимые материалы от отечественных поставщиков. Производители быстро наращивают мощность для обеспечения строительного сектора, поэтому работы идут по плану. Кроме того, некоторые работы мы перенесли в заводские условия на конвейерную линию, благодаря чему удалось сократить сроки возведения части корпусов», - отметил генеральный директор Концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

Строительство индустриального парка ведется в три этапа: первая очередь включает 19 объектов площадью свыше 117 тыс. кв. метров; вторая – 4 объекта общей площадью 47,9 тыс. кв. метров; третья очередь – проект greenfield c возможностью возведения около 116 тыс. кв. метров за счет средств частных инвесторов.