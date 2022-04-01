Производители смартфонов требуют полной предоплаты за поставки в Россию

Дистрибьюторы и ритейлеры электроники сообщили, что производители смартфонов начали требовать полную предоплату за поставки продукции в Россию. Новость передает «Коммерсантъ», ссылаясь на дистрибьюторов и ритейлеров электроники. По их данным, цены на смартфоны в марте в этих условиях выросли сразу на 30%.

По словам главы департамента «Мобильная связь» Вадима Таланюка, в настоящее время практически все компании требуют предоплаты. Другой собеседник издания на рынке электроники отметил, что речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке из-за удорожания кредитов для бизнеса в России.

Также значительно выросли ставки по бизнес-кредитам из-за повышения ключевой ставки Центрального банка (сейчас она составляет 20%). Ценообразование также зависит от курса рубля, отметил Таланюк. По словам Юрия Родного, генерального директора дистрибьютора diHouse, некоторые партнеры начали сокращать отсрочки по платежам. По его мнению, международные страховщики сокращают лимиты, которые предоставляются производителям для страхования дебиторской задолженности российских покупателей. Есть и другие финансовые инструменты, например, выдача банковских гарантий. Сейчас компании ищут новые механизмы кредитования покупателей, отметил руководитель.

