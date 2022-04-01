Промышленники Москвы получат компенсацию кредитной ставки – вице-мэр Ефимов

Правительство Москвы заключило соглашения о предельной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с 10 банками. При кредитовании в них на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм производители будут платить не более 15% годовых, остальную часть ставки компенсирует Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить фонду дополнительные 10 миллиардов рублей для помощи производственным предприятиям. Прием заявок от столичных промышленников на компенсацию процентов по кредитным договорам начался 28 марта 2022 года.

«Мы заключили соглашения с 10 российскими банками, которые установили предельную ставку по кредитам для столичных промышленников. С учетом компенсации от фонда предприятие, обратившееся за помощью, будет платить не более 15% годовых. В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов – пополнение оборотных средств. Среди заявителей - производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением», – рассказал вице-мэр.

С перечнем банков, с которыми заключены соглашения, можно ознакомиться на сайте фонда.

За компенсацией может обратиться любое столичное предприятие обрабатывающей промышленности. Оно должно быть зарегистрировано в Москве, работать не менее двух лет, а также соответствовать требованиям по численности сотрудников: не менее 50 человек – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

«Средства можно потратить на уплату процентов по кредитам, цель которых закрыть острые потребности – выплатить зарплаты, пополнить оборотные средства, однако общий объем субсидируемых кредитных обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей. Также можно компенсировать часть затрат при реализации инвестиционных проектов, покупке оборудования или результатов интеллектуальной деятельности, в этом случае сумма кредитов не может быть выше одного миллиарда рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Оставить заявление промышленники могут в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства.