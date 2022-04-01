Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию на Украине.

В частности, были даны принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей Москвы и Киева. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, российский лидер выразил признательность турецкому президенту за содействие в проведении в Стамбуле раунда переговоров российских и украинских представителей.

Также Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Эрдоган поблагодарил Путина за оказанную по линии Минобороны РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», – говорится в заявлении пресс-службы.

В свою очередь в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган во время телефонных переговоров выразил желание организовать встречу лидеров РФ и Украины.

«Отметив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Анкара хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов РФ и Украины», – заявили в канцелярия президента Турции.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарные вопросы и договорились поддерживать двусторонний контакт.

Как ранее сообщал «Эксперт», накануне Эрдоган заявил о желании провести переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию их очной встречи.

«Я им скажу, что наша цель сейчас – организовать их очную встречу как можно скорее. Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы её организовать», – подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция готова стать одной из стран – гарантов безопасности Украины.

«Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Мы воспринимаем такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ данного предложения», – резюмировал турецкий лидер.