Авиакомпания Red Wings в 2022 году увеличит парк SSJ100 до 18 лайнеров

Авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») в текущем году планирует увеличить свой парк самолетов SSJ100 с 15 до 18 единиц.

Об этом заявил заместитель коммерческого директора перевозчика Дмитрий Мясников, передает «Интерфакс».

«Мы на сегодняшний день обладаем парком из 15 самолетов SSJ. В течение 2022 года, как нас уверяют авиастроители, я думаю, что они свои обязательства выполнят, мы планируем нарастить этот парк до 18 машин», — сказал Мясников.

По его словам, Red Wings также занимается адаптацией трех своих самолетов Boeing-777 к сложившимся условиям.

В настоящий момент в парк авиакомпании входят, помимо 15 лайнеров SSJ100 и дальнемагистральных Boeing-777, восемь самолетов A320/321.

Накануне стало известно, что «Ростех» создал программное обеспечение передачи данных в сетях гражданской авиации для импортозамещенной версии SSJ100 (SSJ-New). Разработкой занималось НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию. Предприятие поставило для импортозамещенного лайнера связное оборудование, в частности, комплекты антенн ближней связи АМЗ-МВ для установки на двух опытных самолетах, а также комплект аппаратуры внутренней связи и оповещения для оснащения интеграционного стенда ФАУ «ГосНИИАС». «Дополнительно в 2022 году НПП "Полет" поставит 6 радиостанций ближней связи МВ-21 для оснащения двух опытных самолетов», — цитирует «РИА Новости» сообщение госкорпорации.

Также 31 марта в «Ростехе» рассказали, что предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Цифровой инструмент, разработанный компанией АСКОН, планируется применять в рамках импортозамещения инженерного ПО для проектирования авиационных двигателей.

SSJ100 (Sukhoi Superjet 100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перелеты расстоянием примерно 4,4 тыс. км. Первый полет SSJ100 совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию лайнер запустили в 2011-м.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел санкции, запрещающие поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, их техобслуживание и страхование. Лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими перевозчиками. Большинство авиакомпаний в РФ получили уведомления об отзыве самолетов, но продолжили их использовать, в результате чего начались массовые аресты бортов за рубежом. В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы; исключение было сделано для авиакомпаний, не попадающих под риски арестов: их самолеты должны быть зарегистрированы в России, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, они должны принадлежать отечественным лизингодателям либо самим перевозчикам.