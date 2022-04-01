Российские переработчики попросили ограничить экспорт рыбы

Российские переработчики рыбы обратились к правительству с просьбой ограничить экспорт биоресурсов из России. По их словам, мера поможет обеспечить внутренний рынок, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Рыбного союза, подготовленные к встрече с вице-премьером Викторией Абрамченко. Мероприятие запланировано на 1 апреля.

Речь идет в первую очередь о наиболее популярных и доступных видах рыбы — например, сельди, скумбрии, минтае, горбуше, треске, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он добавил, что конкретный механизм контроля (квоты или пошлины) должен быть установлен регулятором, но главная задача - не допустить снижения предложения рыбы на внутреннем рынке, а вместе с ним и резкого роста цен.

Рыбный союз оценил объем потребления рыбы в России в 2021 году в 2,9 млн тонн при улове в 5 млн тонн. По данным Росрыболовства, в январе-феврале 2022 года общий вылов водных биоресурсов в России составил 768 500 тонн, что на 2,2% больше уровня 2021 года. Экспорт в январе увеличился на 19,5% в годовом исчислении, до 96 300 тонн, в денежном выражении экспорт за этот месяц составил 295,2 миллиона долларов (на 65,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Во Всероссийской ассоциации рыбаков заявили, что Рыбный союз фактически предлагает субсидировать за счет рыбаков предприятия, которые традиционно работали на импортном сырье. Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что сейчас более 75% российского рынка готовой рыбной продукции обеспечивают компании, которые одновременно добывают и перерабатывают ресурсы.

