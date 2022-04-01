Рубль за границей стоит дороже, чем на Мосбирже

Торги в первый день нового квартала начались с очень небольшого укрепления курса российской валюты. Рубль отыграл у доллара лишь несколько копеек, хотя ранее на этой неделе счет шел на десятки. В первый час торгов пара доллар-рубль с небольшой амплитудой колебалась около вчерашнего закрытия.

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Против продолжения бурного роста рублевых активов сегодня играют несколько факторов. Прежде всего, это возросшие риски перебоев в поставках газа в Европу из-за принципиального нежелания западных контрагентов платить за полученный газ рублями. Вечером по западным СМИ даже прошли утечки, за достоверность которых, правда, поручиться никто бы не взялся. что Минэкономики ФРГ якобы рассматривает возможность национализации местных дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в случае перебоев с поставками энергоносителей из России.

Впрочем, при прекращении поставок такие меры ЕС все равно бы не помогли, но в любом случае это лишь словесные угрозы. Нужно время, чтобы понять, насколько серьезны намерения властей ряда европейских стран убить свои экономики ради сохранения принципов.

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Многие аналитики в своих обзорах пишут, что рубль технически сильно перекуплен, и ждут его коррекционного ослабления вплоть до 90 руб. за доллар. В «нормальных» условиях это, может быть, и произошло бы. Но сейчас на валютном рынке нет спекулянтов, которые следуют ими же придуманным правилам торговли. Заработать на движении курса российской валюты невозможно из-за того, что комиссия на покупку долларов и евро составляет 12%. Поэтому динамика рубля будет определяться исключительно объемом предложения реальной валюты и спросом со стороны экономики на нее.

Не исключено, что опасаясь ухудшения политического фона в выходные, крупные экспортеры решать повременить сегодня с продажей валютной выручки.

О настрое же рубля на продолжение роста в среднесрочной перспективе говорит тот факт, что на внебиржевом рынке Форекс сегодня с утра пара доллар-рубль уходила ниже отметки 80, и даже сейчас рубль за границей стоит дороже, чем на Московской бирже.

Акции «Газпрома» и «Роснефти» пока не реагируют на возможность отъема их бизнеса в Германии, прибавляя около 4%. На столько же растет и Индекс Мосбиржи.

Среди «голубых фишек» наиболее сильно растут акции самой Московской биржи (+13%). Эту бумагу инвесторы всегда любили за прозрачный и растущий бизнес, а также высокую долю прибыли, направляемую на дивиденды.

Но сейчас ситуация в корне поменялась. Менеджмент эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год, хотя эта рекомендация еще может быть пересмотрена. В любом случае, доходы Мосбиржи в этом году резко упадут из-за снижения оборотов торгов, которое стало следствием отсутствия нерезидентов. Неизбежное снижение ключевой ставки Банка России также будет негативно для компании.

Поэтому к сегодняшнему спекулятивному росту присоединяться рискованно. Наоборот, может быть, стоит воспользоваться моментом и сократить долю акций Мосбиржи в среднесрочных портфелях.

Абсолютным же лидером прироста капитализации пока выступают расписки Fix Price Group (+28%). Бизнес компании, основанный на продаже приемлемого качества товаров по низким ценам, обещает в этом году процветать.

Десятку лидеров снижения котировок оккупировали малоликвидные акции компаний, сильно выросших в предыдущие дни.

В целом же пока нет уверенности в том, что рынок акций сумеет сохранить завоеванные утром достижения. Рисков на рынке много, а ликвидности мало, поэтому вечером вероятна фиксация прибыли.