«Сахарной лихорадке» пришел конец

Ажиотажная закупка россиянами сахара обернулась тем, что практически во всех средних и крупных магазинах в течение нескольких мартовских недель соответствующие полки оставались пустыми. Стоит отметить, что причины дефицита носили скорее «психологический» характер. Похоже, что сейчас спрос спал, однако для этого продуктовым сетям пришлось прибегнуть к практике повышения цен.

Стоит напомнить, что еще с 25 февраля, практически с самого начала эскалации конфликта на Украине, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с заявлением о недопустимости повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

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Уже 1 марта торговые сети «Ашан», «Атак», «О’Кей», «Магинт», в рамках разработанного ФАС России, Минпромторгом и Минсельхозом России механизма, приняли решение о добровольной минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров — хлебобулочных изделий, молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора».

Таким образом, наценка на ряд позиции не должна была превышать 5%. Позже торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» представили свои предложения, обозначив, что не будут повышать цены более, чем на 5% от максимальной закупочной стоимости, фактически действующей на момент ценообразования. Уведомление о соответствующем добровольном решении было направлено компаниями в ФАС.

Тем не менее, самоограничения продержались недолго. Уже 29 марта торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») заявили, что отказываются ограничивать наценки на сахар, также уведомив об этом ведомство.

В комментарии «Эксперту» пресс-служба Auchan Retail пояснила, что письмо, направленное в ФАС торговой сетью, касалось только цен на сахар-песок. Подобное решение было принято, чтобы обеспечить наличие товара в условиях повышенного спроса. И пересматривать добровольное ограничение наценки на другие социально важные товары в сети не планируют.

В пресс-службе торговой сети «О’Кей» корреспонденту «Эксперта» заявили, что также временно исключили сахар из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой в 5%, чтобы бы обеспечить всех покупателей продуктом, а также предотвратить оптовые закупки. При этом мера не распространится на остальной перечень социально-значимых товаров, равно как и у конкурентов из Auchan Retail. Обязательства по сохранению на данную категорию товаров минимальной наценки сохраняются, заключили в «О’Кей».

В свою очередь в экспертном сообществе уверены, причина, по которой торговые сети отказываются от добровольного контроля наценки, может крыться и не только в ажиотажном спросе, вызванном, в том числе, сохранением более низких цен. Отмечается вполне понятное нежелание отдельных продуктовых ритейлеров становиться «спонсорами» решения проблем всего рынка.

«Если мы говорим про сахар, то тот же самый «Магнит» заявил, что спрос на данный продукт в его сети упал на 50%. То есть ажиотаж на необходимые продукты если не закончился, то близок к завершению. В связи с этим ограничение наценок на социально значимые товары теряет смысл», — сообщил «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

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Само же по себе подобное ограничение, напомнил эксперт, является своего рода «доброй волей» крупного бизнеса.

«Если «Ашан» больше не хочет в этом участвовать — это его право. Кроме того, рынок ритейлеров у нас конкурентный. А значит у них цены будут выше на данную категорию товаров, чем у конкурентов, и они могут вылететь с рынка. Думаю, они не ставят себе такую задачу. Просто они не хотят, чтобы проблемы направления рынка решались за их счет», — считает Алексей Зубец.

По его мнению, само желание Auchan Retail остаться на российском рынке, несмотря на давление, подчеркивает заинтересованность торговой сети в покупателях из России. «Ну, и соответственно, если они теперь не хотят участвовать в таких скидках — значит видят в этом резон и просчитали все риски», — добавил он.

Алексей Зубец заметил, что торговые сети просто вынуждены были предупредить ФАС, так как ранее сами же и обращались к данному ведомству с конкретной инициативой по ограничению наценок.

«И, конечно, монопольного сговора здесь нет, поэтому и расследовать нечего. Решение сетей не является преступлением. Может, конечно, их покритикуют, но никаких санкций не будет», — заключил эксперт.

Конечно, накажут или не накажут продавцов — вопрос непраздный. Ответ на него станет известен не раньше, чем сразу несколько законодательно вовлеченных в процесс регулирования цен органов исполнительной власти определятся со своей позицией. Однако гораздо более важным в контексте всей этой «сладкой» истории с горьким привкусом дефицита выглядит тот факт, что с сахаром у нас все становится о’кей.