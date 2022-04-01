Санкции ЕС против России повлияют на жизни европейцев, заявили в МИД

Россия не оставит действия Евросоюза без ответа, также Москва надеется, что Брюссель поймет бессмысленность конфронтация с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

«Действия ЕС не останутся без ответа. В странах ЕС, может быть, поймут, что конфронтация не в их интересах. Безответственные санкции Брюсселя уже негативно сказываются на повседневной жизни простых европейцев. Готовы ли они платить из собственного кармана за дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Я так не думаю», - отметил дипломат.

Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Сразу после этого ряд стран Запада начал вводить масштабные санкции против РФ. Меры, прежде всего, затронули банковский сектор, также были сокращены поставки высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.

Кремль назвал эти меры экономической войной, которой еще не было в мире. Власти подчеркнули свою готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства государства.