Сквозь воду и трубы

За последние 5 лет Московский нефтеперерабатывающий завод снизил расходы воды больше чем на 13 миллионов кубометров. Как сообщили в пресс-службе компании, этот объем сопоставим с двумя Химкинскими водохранилищами.

За 10 лет московскому заводу удалось на 75% сократить воздействие на окружающую среду. Так, в 2011 году на предприятии началась комплексная программа модернизации, на реализацию которой направили более 350 миллиардов рублей. Предприятие последовательно избавляется от устаревших производственных объектов. Например, открытые пруды-отстойники, где скапливалась неочищенная техническая вода, заменили на современные сооружения полностью герметичного типа. Также на заводе реконструировали установки получения серы и перешли на производство гранулированной серы – это не оставляет пыли и неприятного запаха. К тому же на МНПЗ 100% топливных газов задействовано в производстве: все печи работают на природном газе и топливном газе собственной выработки, который проходит систему очистки.

Завод - ведущий отечественный производитель современного дорожного битума, используемого при укладке асфальта на каждой второй улице столицы. Кроме того, столичный НПЗ всегда был лидером отрасли и кузницей кадров для отечественной нефтепереработки. Таким он остается и сегодня. Более 2 тысяч человек работают на предприятии ежедневно.

Московскому нефтеперерабатывающему заводу исполняется 84 года. В настоящий момент - это один из самых компактных НПЗ в России. Предприятие занимает территорию всего в 286 гектаров, но при этом входит в число лидеров по объемам нефтепереработки. В 2021 году здесь впервые переработали более 12 миллионов тонн нефти – по одному миллиону в месяц. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящем в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Московский нефтеперерабатывающий завод – это крупнейший налогоплательщик среди промышленных предприятий Москвы. Предприятие ежегодно приносит в бюджет города свыше 800 миллионов рублей. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая в том числе авиационным керосином московские аэропорты», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Там, где больше всего нуждались

Московский НПЗ ведет свою историю с 1 апреля 1938 года – в этот день здесь переработали первую тонну нефти. Завод стал первым предприятием, которое построили не вблизи места добычи полезных ископаемых, а там, где больше всего нуждались в нефтепродуктах. Расчетная мощность предприятия в первые несколько лет его существования составляла 155 тысяч тонн бензина в год.

Во время Великой Отечественной войны завод продолжал работать на полную мощность без выходных и остановок, снабжая топливом фронт и тыл. МНПЗ внес значительный вклад в оборону столицы, за четыре года переработав 2,8 млн тонн нефти для военной техники.

В послевоенное время предприятие продолжило стремительно развиваться, здесь появлялись новые установки для производства.

В 1966 году на Московском НПЗ выпустили первый отечественный полипропилен – материал, из которого изготавливают пластиковые ведра, одноразовую посуду, бамперы для автомобилей и многое другое. В 1969 году на заводе заработал цех по производству пластиковых изделий. К началу 1990-х годов доля продукции МНПЗ на рынке нефтепродуктов Москвы и Московской области достигла 70%.

В 2011 году завод перешел под управление компании «Газпром нефть». Тогда началась самая масштабная в его истории модернизация.

Органично, экологично и экономично

Когда Московский НПЗ строился, мало кто задумывался об эко-повестке. Со временем забота об окружающей среде стала одним из важнейших направлений во всех отраслях экономики, это затронуло и промышленность. В настоящее время каждое второе предприятие столицы реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные «зеленые» технологии в свое производство. Среди них и МНПЗ.

«В 2013 году МНПЗ полностью перешел на выпуск топлива экологического класса «Евро-5». Благодаря этому воздух в Москве становится чище, несмотря на увеличение количества транспортных средств. Еще один важный проект, который мы реализовали, – это ввод комплекса полного цикла переработки нефти "Евро+"», – рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

Новый комплекс заменил 5 установок прошлого поколения. Он может перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти в год – это более половины мощности всего МНПЗ. Технологические решения также позволяют на 15% снизить ежегодный удельный объем потребления тепла, топлива и электроэнергии. Новые производственные и природоохранные комплексы позволили нарастить выпуск продукции и при этом в четыре раза снизить воздействие на окружающую среду. В 2021 году МНПЗ полностью демонтировал установки прошлого поколения, на смену которым пришел «Евро+».

Работа без серы

МНПЗ перерабатывает 12 миллионов тонн нефти в год и выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и газомоторное топливо. В 2021 году на предприятии освоили выпуск 3-х новых видов продукции. Например, теперь там производят бензин G-Drive 100, предназначенный для современных двигателей с требованиями по октановому числу не менее 95 пунктов.

Установки «Евро+» позволили наладить выпуск дизельного топлива, которое не замерзает при температуре до -32 градусов и обладает улучшенными экологическими свойствами без добавления присадок. Благодаря более глубокой очистке сырья от сернистых соединений такая продукция превосходит требования экологического стандарта «Евро-5» и соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

МНПЗ по рецептуре компании «Газпром нефть» начал производство топлива с высокими экологическими характеристиками и с пониженным содержанием серы. Его применяют для заправки судов речных и морских перевозок.

Также завод производит битум для строительства и ремонта дорог и серу, которая используется при изготовлении сельскохозяйственных удобрений. Всего МНПЗ выпускает более 30 видов продукции и более 60 марок.

Вдох-выдох: вода-воздух

Жители районов, проживающих по соседству с Московским НПЗ, могут самостоятельно следить за экологической обстановкой. Для этого в 2015 году в Капотне установили специальный экран — экоинформер. МНПЗ стал первым частным предприятием, где ввели автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха. Специальные экопосты с датчиками контроля разместили на основных установках завода. Круглосуточно в онлайн-режиме информация об уровне загрязнений поступает в Росприроднадзор, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и экологические службы предприятия.

Сегодня на промышленности лежит особая ответственность за сохранение водных ресурсов. На Московском НПЗ в 2017 году запустили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые повысили эффективность очистки воды до 99,9% и обеспечили практически замкнутый цикл водопотребления. С помощью нескольких блоков вода очищается от всех загрязняющих веществ, и ее можно повторно использовать в производственном цикле. Во всем мире работает не более 2 тысяч подобных установок из-за их дороговизны.

По данным пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики, на МНПЗ продолжается комплексная модернизация: идет строительство нового комплекса по глубокой переработке нефти. Он и завершит программу масштабной модернизации завода.

Глубина переработки нефти – это самый главный показатель эффективности деятельности предприятия. Сейчас на Московском НПЗ он составляет 80%, а при новом комплексе достигнет почти 100%. Таким образом, из тонны нефти будет получаться тонна нефтепродуктов.