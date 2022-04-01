Цистерны с топливом стали источником возгорания на нефтебазе в Белгороде

Цистерны с топливом горят на нефтебазе в Белгороде, спасатели пытаются предотвратить распространение огня на соседние резервуары. Информацию сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Именно из-за их возгорания возник пожар, добавили в ведомстве.

Рано утром в пятницу, 1 апреля, губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре. Пламя бушует на Белгородской нефтебазе. По словам чиновника, пострадали два человека, - сотрудники предприятия. Жители трех ближайших улиц переселены в более безопасное место.

«По прибытии на место вызова было обнаружено, что горят топливные баки. Пожарно-спасательные подразделения принимают все меры для предотвращения распространения огня на соседние цистерны», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечено порядка 70 человек и 20 единиц техники. Возгоранию присвоен второй уровень опасности.