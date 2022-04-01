ЦБ предупредил об активизации мошенников в онлайн-страховании

Расширение практики удаленного заключения договоров страхования привело к росту числа нелегальных компаний и посредников. При этом наиболее часто противоправные действия совершаются в сфере электронного ОСАГО, где мошенники с помощью современных технологий продают полисы с недостоверными сведениями, сообщили в ЦБ.

«По оценкам Банка России, число заключенных в электронном виде договоров ОСАГО с недостоверными сведениями составляет не менее 1,1 млн (около 3% рынка ОСАГО), а ущерб от противоправной деятельности при заключении электронных договоров ОСАГО составляет не менее 4,2 млрд рублей в год. Он включает потери как автовладельцев из-за присвоения их средств мошенниками, так и страховщиков из-за недополученных страховых взносов», — говорится в докладе регулятора.

Ежегодно Центробанк, страховщики и их объединения выявляют в соцсетях, мессенджерах и на интернет-сайтах более 5 тыс. источников рекламы от нелегальных страховщиков и незаконных посредников. Существенная доля мошеннических договоров ОСАГО в электронном виде заключается с аномально низкой страховой премией (менее 1 тыс. рублей).

По данным АИС ОСАГО, доля действующих договоров, страховая премия по которым не превышает 2,5 тыс. рублей, составляет 11%, а договоров со страховой премией менее 1 тыс. рублей — около 3%. При этом по договорам, заключенным через систему обеспечения доступности ОСАГО «Е-Гарант», доля договоров ОСАГО со страховой премией менее 1 тыс. рублей достигает 35%.

На фоне усиления цифровизации на страховом рынке регулятор спрогнозировал рост масштабов мошеннической деятельности и в иных видах страхования.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России начал публиковать углубленную статистику по ОСАГО, чтобы все заинтересованные лица смогли лучше понять структуру этого рынка и ознакомиться с данными по аварийности для различных категорий водителей и транспортных средств. Так, например, по данным регулятора, таксисты попадают в ДТП в 7,6 раза чаще, чем водители обычных легковых машин.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физлиц (85,7%). Типичный владелец ОСАГО — это опытный водитель среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более десяти лет составляет 53,6%.

