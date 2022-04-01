ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым контрактам

Банк России принял решение отменить 30-процентный лимит по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности в сфере транспорта и для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до 15 тыс. долларов США. Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Подчеркивается также, что суммы платежей будут рассчитываться по официальному курсу ЦБ на дату заключения контракта.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России принял решение ослабить ограничения на денежные переводы за границу для физических лиц. В течение календарного месяца они теперь имеют право перевести не более 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом. Через компании, которые предоставляют услуги денежных переводов без открытия счета, возможно перевести за рубеж не более 5 тысяч долларов в месяц или эквивалент в другой валюте.

