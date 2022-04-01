ЦБ смягчяет ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России принял решение ослабить ограничения на денежные переводы за границу для физических лиц, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение регулятора. На ближайшие полгода установлены новые ограничения на суммы, которые граждане могут переводить со своего счета, следует из пресс-релиза ЦБ.

В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести не более 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом. Через компании, которые предоставляют услуги денежных переводов без открытия счета, возможно перевести за рубеж не более 5 тысяч долларов в месяц или эквивалент в другой валюте.

Эти правила распространяются на резидентов России и нерезидентов из стран, не поддержавших санкции против РФ. Такая же возможность была предоставлена нерезидентам из всех других государств, которые в настоящее время работают в России по трудовым или гражданско-правовым контрактам.

Гражданам из недружественных стран, которые не работают в России, а также юридическим лицам из этих государств в течение шести месяцев осуществлять переводы запрещено.