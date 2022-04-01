«Библио-глобус» начал предлагать чартерные туры из Москвы на курорты Египта

Туристический оператор «Библио-глобус» начал предлагать чартерные туры из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с вылетом из аэропорта Жуковский.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«На сайте туроператора "Библио-глобус" появились туры с прямыми перелетами из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В отличие от предыдущих полетных программ партнером "Библио-глобус" по авиаперевозке в Египет в апреле будет не авиакомпания "Россия", а авиакомпания Red Wings», — пояснили в АТОР. Там уточнили, что официальный статус рейсов пока неясен, однако по факту это чартеры, поскольку выполняются по заказу одного туроператора.

Отмечается, что партнером «Библио-глобуса» по турам в Египет в апреле 2022 года выступает не авиакомпания «Россия», а входящая в госкорпорацию «Ростех» Red Wings. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 777-200.

Как следует из данных системы бронирования, полетная программа в Хургаду стартует 3 апреля, пишет агентство. До 10 апреля рейсы будут выполняться дважды в неделю, с 13 апреля их число увеличится до четырех. Полеты в Шарм-эш-Шейх стартуют 2 апреля и будут производиться раза в неделю до конца месяца.

В АТОР отметили, что на данный момент флот Red Wings включает три дальнемагистральных Boeing 777-200; находятся ли сейчас эти самолеты в российском реестре, пока неизвестно. «Скорее всего, туроператор и перевозчик в нынешних условиях просчитали все риски и получили разрешения на полетную программу на Boeing 777-200 от российских авиавластей, заручившись также и соответствующими гарантиями и разрешениями и со стороны авиаведомств Египта», — предположили в ассоциации.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции, запрещающие поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование; лизингодателей обязали разорвать текущие контракты с российскими перевозчиками. Большинство авиакомпаний в России получили уведомления об отзыве самолетов, но продолжили их использовать, в результате чего начались массовые аресты бортов за рубежом. В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы. Исключение было сделано для авиакомпаний, не попадающих под риски арестов: их самолеты должны быть зарегистрированы в России, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, они должны принадлежать отечественным лизингодателям либо самим перевозчикам.

Ранее «Эксперт» писал о том, что египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir собирается в течение ближайшей недели возобновить полеты из Каира в Москву. Перелеты начнутся, предположительно, 6 апреля.