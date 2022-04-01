Гендиректор занимающейся обслуживанием ледоколов структуры «Росатома» покинул свой пост

Генеральный директор входящего в «Росатом» федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атомфлот» Мустафа Кашка покинул свой пост по собственному желанию. С 1 апреля исполняющим обязанности директора компании назначен его первый заместитель Леонид Ирлица.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел коммуникаций компании.

«1 апреля исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" назначен Леонид Ирлица. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора — директора по судоходству. Мустафа Кашка покинул пост генерального директора по собственному желанию», — указывается в сообщении.

С 2008 года Мустафа Кашка занимал должность первого заместителя генерального директора, главного инженера ФГУП «Атомфлот»; с 2018 он числился и. о. гендиректора компании. В феврале 2019 года Кашка стал генеральным директором предприятия. В структуре «Росатома» Кашка проработал в общей сложности более 10 лет.

Леонид Ирлица окончил Лиепайское мореходное училище им. К. Янсона по профессии «техник-судоводитель» в 1989 году; в 2015 году окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Судовождение» с присвоением квалификации «инженер». В 1992 году Ирлица пришел на флот, где работал матросом 1 класса, матросом-дезактиватором парохода «Володарский», атомного ледокола «Арктика». В 1994 году Ирлицу перевели на атомный ледокол «Вайгач» в должности 4-го помощника капитана, в июне 2015 года он стал капитаном ледокола. В июле 2018 года Леонид Ирлица был переведен в аппарат генерального директора на должность советника ФГУП «Атомфлот», а в сентябре 2019-го его назначили первым заместителем генерального директора предприятия.

ФГУП «Атомфлот» занимается обеспечением эксплуатации и техобслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Ледоколы предприятия обеспечивают проводки в том числе и в акватории Северного морского пути.

В 2008 году «Атомфлот» вошел в состав «Росатома», в августе 2008-го предприятию переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного техобслуживания. На базе ФГУП действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота России. Сейчас в состав действующего флота компании входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил, два ледокола с однореакторной установкой мощностью 50 тысяч лошадиных сил, а также атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». В состав флота атомного технологического обслуживания входят две плавучие технические базы, спецтанкер для жидких радиоактивных отходов и многофункциональный контейнеровоз.