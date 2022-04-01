В Иране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах

Иран хотел бы проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – в рублях и туманах.

Об этом заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими. По его словам, договорённости на этот счёт уже имеются, передаёт РИА Новости.

«Есть такие договоренности и возможности. Тегеран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Москвой в рублях и туманах», – сказал Карими.

Как ранее сообщал «Эксперт», Россия и Индия рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчётах в российских рублях и индийских рупиях на фоне западных санкций против нашей страны.

В частности, Нью-Дели предлагает Москве ряд систем транзакций, одну из которых планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития РФ, ВЭБ).

