В Кремле прокомментировали случившееся в Белгороде

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал тревожные новости, которые пришли сегодня из Белгорода, где рано утром загорелась нефтебаза «Роснефти», а ещё два здания получили повреждения.

По словам представителя Кремля, о случившемся доложено главе государства Владимиру Путину. Кроме того, он рассказал, что предпринимаются меры для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива, передаёт агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов, является ли случившееся эскалацией конфликта, Песков сказал, что «безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

На просьбу оценить авиаудар по российской нефтебазе, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства».

Нн подчеркнул, что господство российских ВКС в воздухе не подвергается сомнению.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, рано утром 1 апреля два украинских боевых вертолёта обстреляли нефтебазу в Белгороде. Позднее он уточнил, что удар по городской нефтебазе «Белгороднефтепролдукт» был нанесён в 05:51 мск.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолётов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. Населению ничего не угрожает», — написал Гладков.

МЧС России подтвердило факт пожара на нефтебазе, сообщив, что по состоянию на 08:40 мск пожар охватывал восемь резервуаров с топливом и бензином. Существовала угроза перехода огня на ещё 16 резервуаров. В полдень появилась информацию, что пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом.