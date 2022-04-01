В МИДе оценили экономию от выхода из Совета Европы

Россия сэкономит приблизительно 34 миллионов евро после выхода из Совета Европы, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«Наверное, образовавшиеся дыры в бюджете будут как-то залатаны, кого-то сократят», - прокомментировал дипломат ситуацию в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько критичной может быть приостановка взносов из России для Совета Европы.

«Мы будем экономить около 34 миллионов евро ежегодно», - заверил Кобринец.

Он также отметил, что в текущем году ожидается, что российская сторона заплатит только за период с 1 января по 16 марта, когда она перестала быть членом организации. При этом он не назвал конкретную сумму, уточнив, что при принятии решения о выплате Москва также примет во внимание замораживание золотовалютных резервов Европейским союзом.

В 2020 году бюджет Совета Европы составил 496 миллионов евро, доходы от государств-членов организации составили 326,2 миллиона евро. Россия в этом списке занимает пятое место по объему взносов. Только за истекший до 16 марта период текущего года было выплачено 33,15 млн евро. Впереди только Франция, Германия, Италия и Англия.

