В РФ предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

Нынешняя система обязательного пенсионного страхования требует усовершенствования, так как она не вполне отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил сделать пенсионный возраст индивидуальным, зависящим от стажа или от состояния здоровья, и пересмотреть пенсионную формулу, пишет РБК.

«Распространение новых форм занятости (в частности, самозанятых), старение населения, роботизация труда, разрыв между бедными и богатыми становятся вызовами для национальных пенсионных систем. Действующую в России систему обязательного пенсионного страхования нужно либо менять на другую, либо модифицировать», — уверен Воронин.

Главный финансовый уполномоченный, который является заведующим Центра правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, считает, что вместо единого возраста выхода на пенсию можно ввести условие по необходимому стажу или вернуться к индивидуальной оценке утраты трудоспособности. Она существовала в 1920–1930 годах, пенсию тогда назначали по итогам медосвидетельствования, которое подтверждало, что человек больше не может работать.

Также Воронин, выступая на площадке Санкт-Петербургского международного форума труда, предложил перейти с нынешней пенсионной формулы на стажево-заработковую и установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и зарплаты. Кроме того, он считает необходимым дать россиянам право на досрочный выход на пенсию в обмен на уменьшение ее размера. Институт добровольного досрочного выхода на пенсию, по его словам, существует сейчас практически во всех странах, поднявших пенсионный возраст.

Ранее «Эксперт» писал, что в начале марта в Госдуму был внесен законопроект с предложением предоставить правительству право повышать размер пенсий несколько раз в течение года. Это стало бы принципиальной новацией по сравнению с действующим порядком. Данное предложение входит в общий законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций. В настоящее время законом «О страховых пенсиях» предусмотрена их ежегодная индексация с 1 января на уровень инфляции за прошедший год.

