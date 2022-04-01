Венгрия: выборы под давлением

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые обещают стать самым напряженным голосованием в стране более чем за десятилетие. Действующему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» противостоит Петер Марки-Зай — беспартийный консерватор, мэр города Ходмезёвашархей, выигравший второй тур праймериз, организованных коалицией из шести оппозиционных сил.
Согласно данным опросов, Виктор Орбан сохраняет небольшое преимущество. С высокой вероятностью он снова победит, однако, вероятно, потеряет конституционное большинство.
Победа оппозиции выгодна Брюсселю, который недоволен сопротивлением Орбана по вопросам верховенства европейского права и миграционной политикой Будапешта. Накануне голосования руководство страны подвергается политическому давлению со стороны ближайших соседей: партнеры по Евросоюзу выступают против нейтралитета Венгрии в отношении России.
Орбан vs Марки-Зай
Виктор Орбан впервые возглавил правительство Венгрии в 1998 году. После восьмилетнего перерыва в 2010 году он вновь стал премьером и занимает эту должность по сей день. За годы у власти Орбан не сошелся во взглядах с Брюсселем по целому ряду вопросов. В частности, ЕС не устроили законы нынешнего венгерского правительства об обязательной регистрации иностранных организаций, финансируемых из-за рубежа. Или — отказ Будапешта от европейских квот по распределению беженцев внутри ЕС во время миграционного кризиса.
Сейчас Виктор Орбан выбивается из общего ряда европейских политиков, поскольку он против расширения антироссийских санкций на энергосектор и транзита оружия для Киева через свою территорию. При этом, как и у соседей, граница с Украиной открыта для беженцев. По информации ООН, в Венгрию за последние недели прибыли более 200 тысяч человек. Но официальная статистика обманчива — в реальности многих беженцев сразу переправляют далее в Австрию. То есть эта цифра — данные по въезду, а не по приему. И даже в этом вопросе Венгрия стоит особняком.
В ходе выборной кампании Виктор Орбан обосновывает особую позицию Будапешта на международной арене тем, что «Венгрия выступает на стороне Венгрии в российско-украинском конфликте». Также он делает упор на необходимость строительства государства, основанного на традиционных ценностях.
Поскольку правоконсервативная идеология в целом популярна в Венгрии, противники Орбана выбрали своим кандидатом на праймериз Петера Марки-Зая, политика с правыми взглядами, хотя и не евроскептика. Убежденный католик, отец семерых детей Марки-Зай сделал успешную бизнес-карьеру в США и Канаде, после чего вернулся в свой родной город Ходмезёвашархей, чтобы, по его словам, дети воспитывались на родине.
В 2018 году он одержал победу на выборах мэра. До этого Ходмезёвашархей был оплотом партии «Фидес». Градоначальника от какой-либо другой партии там не выбирали с 1990 года. Марки-Зай обещает наладить отношения Будапешта и Брюсселя. Он выражает готовность поддержать антироссийские санкции, а также, если НАТО и ЕС этого потребуют, отправить оружие на Украину.
Раскол внутри Вышеградской группы, внешнее давление на выборы
Не поддержавший антироссийские меры Виктор Орбан вступил из-за этого в конфликт с соседями. Затем внутри Вышеградской четверки, группы стран (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия), которые ранее занимали общую позицию в спорах с ЕС, случился раскол.
Власти Чехии и Польши оказались недовольны позицией Венгрии, а чешский министр обороны Яна Чернохова даже отменила визит в Будапешт. О своем несогласии с позицией Орбана, который в определенной степени остается лояльным президенту России Владимиру Путину, заявили и в Киеве.
Со своей стороны, представители венгерских властей заявили о попытках других правительств повлиять на результаты голосования в пользу оппозиции. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что «глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов». Таким образом правительство Орбана, которого западно-европейские СМИ уже давно «обвиняют» в пророссийской политике впало в «немилость» к соседям из Восточной Европы.
Мобилизация сторонников
Очевидно, властям Польши, Чехии, Словакии и других стран, недовольных нейтралитетом Будапешта в отношении России, ближе точка зрения кандидата от венгерской оппозиции Петера Марки-Зая. По его словам, Венгрия ничего не решает сама и является членом НАТО. В этих условиях Виктор Орбан позиционирует себя стабильной силой, способной удержать страну от участия в экономических войнах и обеспечить мир своим гражданам.
В ситуации кризиса, когда беспокойство населения возрастает, такой подход может способствовать мобилизации сторонников правящей партии. Сторонники «Фидес» — в основном люди из сельской местности (меньше из крупных городов), которые поддерживают довольно щедрую социальную политику премьера. Например, правительство оказывает влияние на компании, предоставляющие коммунальные услуги, с целью снизить цены. А это стало возможным благодаря сотрудничеству с Россией, получению сырья по разумным ценам.
Такая политика, согласно опросам, привела к тому, что в поддержку правящей партии высказывается немного больше избирателей. Речь идет о тех, кто голосовал за Орбана на предыдущих выборах. Среди тех, кто голосует за оппозицию, цифры обратные. Но среди неопределившихся избирателей, а их около 30%, больше сторонников оппозиции. Поэтому многое зависит от того, чьи сторонники придут на выборы. Сможет ли Орбан использовать текущий кризис для мобилизации сторонников — мы увидим 3 апреля.