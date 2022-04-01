Венгрия: выборы под давлением

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые обещают стать самым напряженным голосованием в стране более чем за десятилетие. Действующему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» противостоит Петер Марки-Зай — беспартийный консерватор, мэр города Ходмезёвашархей, выигравший второй тур праймериз, организованных коалицией из шести оппозиционных сил.

Согласно данным опросов, Виктор Орбан сохраняет небольшое преимущество. С высокой вероятностью он снова победит, однако, вероятно, потеряет конституционное большинство.

Статья по теме: Венгрия выступила против введения санкций ЕС в отношении России

Победа оппозиции выгодна Брюсселю, который недоволен сопротивлением Орбана по вопросам верховенства европейского права и миграционной политикой Будапешта. Накануне голосования руководство страны подвергается политическому давлению со стороны ближайших соседей: партнеры по Евросоюзу выступают против нейтралитета Венгрии в отношении России.

Орбан vs Марки-Зай

Виктор Орбан впервые возглавил правительство Венгрии в 1998 году. После восьмилетнего перерыва в 2010 году он вновь стал премьером и занимает эту должность по сей день. За годы у власти Орбан не сошелся во взглядах с Брюсселем по целому ряду вопросов. В частности, ЕС не устроили законы нынешнего венгерского правительства об обязательной регистрации иностранных организаций, финансируемых из-за рубежа. Или — отказ Будапешта от европейских квот по распределению беженцев внутри ЕС во время миграционного кризиса.

Статья по теме: Польшу и Венгрию оставят без денег ЕС

Сейчас Виктор Орбан выбивается из общего ряда европейских политиков, поскольку он против расширения антироссийских санкций на энергосектор и транзита оружия для Киева через свою территорию. При этом, как и у соседей, граница с Украиной открыта для беженцев. По информации ООН, в Венгрию за последние недели прибыли более 200 тысяч человек. Но официальная статистика обманчива — в реальности многих беженцев сразу переправляют далее в Австрию. То есть эта цифра — данные по въезду, а не по приему. И даже в этом вопросе Венгрия стоит особняком.

В ходе выборной кампании Виктор Орбан обосновывает особую позицию Будапешта на международной арене тем, что «Венгрия выступает на стороне Венгрии в российско-украинском конфликте». Также он делает упор на необходимость строительства государства, основанного на традиционных ценностях.

Поскольку правоконсервативная идеология в целом популярна в Венгрии, противники Орбана выбрали своим кандидатом на праймериз Петера Марки-Зая, политика с правыми взглядами, хотя и не евроскептика. Убежденный католик, отец семерых детей Марки-Зай сделал успешную бизнес-карьеру в США и Канаде, после чего вернулся в свой родной город Ходмезёвашархей, чтобы, по его словам, дети воспитывались на родине.

В 2018 году он одержал победу на выборах мэра. До этого Ходмезёвашархей был оплотом партии «Фидес». Градоначальника от какой-либо другой партии там не выбирали с 1990 года. Марки-Зай обещает наладить отношения Будапешта и Брюсселя. Он выражает готовность поддержать антироссийские санкции, а также, если НАТО и ЕС этого потребуют, отправить оружие на Украину.

Раскол внутри Вышеградской группы, внешнее давление на выборы

Не поддержавший антироссийские меры Виктор Орбан вступил из-за этого в конфликт с соседями. Затем внутри Вышеградской четверки, группы стран (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия), которые ранее занимали общую позицию в спорах с ЕС, случился раскол.

Власти Чехии и Польши оказались недовольны позицией Венгрии, а чешский министр обороны Яна Чернохова даже отменила визит в Будапешт. О своем несогласии с позицией Орбана, который в определенной степени остается лояльным президенту России Владимиру Путину, заявили и в Киеве.

Со своей стороны, представители венгерских властей заявили о попытках других правительств повлиять на результаты голосования в пользу оппозиции. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что «глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов». Таким образом правительство Орбана, которого западно-европейские СМИ уже давно «обвиняют» в пророссийской политике впало в «немилость» к соседям из Восточной Европы.

Мобилизация сторонников

Очевидно, властям Польши, Чехии, Словакии и других стран, недовольных нейтралитетом Будапешта в отношении России, ближе точка зрения кандидата от венгерской оппозиции Петера Марки-Зая. По его словам, Венгрия ничего не решает сама и является членом НАТО. В этих условиях Виктор Орбан позиционирует себя стабильной силой, способной удержать страну от участия в экономических войнах и обеспечить мир своим гражданам.

В ситуации кризиса, когда беспокойство населения возрастает, такой подход может способствовать мобилизации сторонников правящей партии. Сторонники «Фидес» — в основном люди из сельской местности (меньше из крупных городов), которые поддерживают довольно щедрую социальную политику премьера. Например, правительство оказывает влияние на компании, предоставляющие коммунальные услуги, с целью снизить цены. А это стало возможным благодаря сотрудничеству с Россией, получению сырья по разумным ценам.

Такая политика, согласно опросам, привела к тому, что в поддержку правящей партии высказывается немного больше избирателей. Речь идет о тех, кто голосовал за Орбана на предыдущих выборах. Среди тех, кто голосует за оппозицию, цифры обратные. Но среди неопределившихся избирателей, а их около 30%, больше сторонников оппозиции. Поэтому многое зависит от того, чьи сторонники придут на выборы. Сможет ли Орбан использовать текущий кризис для мобилизации сторонников — мы увидим 3 апреля.