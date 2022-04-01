Володин призвал критикующих действия России госслужащих покинуть посты

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – призвал руководителей бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, осудивших специальную операцию нашей страны на Украине, покинуть свои должности.

В Думе, как пообещал он, спросят об этом профильных министров, передаёт агентство «Интерфакс».

«Госдума не снимает с повестки этот вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит – у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», – подчеркнул Володин.

Глава Думы пояснил, что это, в частности, касается тех, кто «убежал в другие страны, в тёплые края – переждать», или «ещё хуже – вещает оттуда с обвинительными высказываниями».

«Так себя вести подло по отношению к нашим солдатам и офицерам, которые сейчас защищают страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», – резюмировал Володин.

