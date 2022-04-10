Агроном назвала три самых неприхотливых плодоносных кустарника для дачи

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина назвала три самых неприхотливых кустарника для дачи. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что малина, облепиха и черноплодка, если их правильно посадить, не требуют особого ухода и будут плодоносить, даже если их не подкармливать и не поливать.

«Самым неприхотливым растением, которое плодоносит на протяжении долгого времени, считается малина. О малине можно сказать так: посадил, полил немного и забыл, а потом только и собирай ягодки. Единственное, что бы я рекомендовала, так это по осени обрезать кусты, чтобы они лучше плодоносили», — сообщила Ганичкина.

Она посоветовала сажать малину в затененных местах, где много влаги. Также, по ее словам, хорошо растет и плодоносит арония черноплодная, которую еще называют черноплодкой. Если правильно ее посадить, то никакого особого ухода не потребуется. Для посадки нужно выкопать ямку диаметром до 50 сантиметров, а потом саженцы прикопать и полить водой. Это деревце любит много света, уточнила Ганичкина.

Очень неприхотливой культурой специалист назвала также облепиху, которая может выдерживать морозы до 40 градусов. Сажать ее лучше весной или осенью, но стоит учесть, что растения и деревья лучше приживаются, если высажены в теплое время года.

К неприхотливым кустарникам Ганичкина отнесла также сирень, а из цветов порекомендовала аквилегию, ирис, крокусы и лаватеру.

Ранее «Эксперт» писал, что высокая популярность луковичных растений среди дачников обусловлена их неприхотливостью и продолжительным сроком жизни. Луковицы не следует приобретать заранее, их покупают незадолго до посадки. При этом важно не допустить ошибки с их возрастом и приобрести посадочный материал текущего года. Лучше всего выбирать посадочный материал в специализированных магазинах, поскольку в этом случае можно быть уверенным в его высоком качестве, грамотной перевозке и правильном хранении. Немаловажно и то, что в специализированном магазине покупатель платит деньги именно за тот сорт, который ему нужен, а не за случайно попавшуюся луковицу сомнительного происхождения.

