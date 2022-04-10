Минобороны РФ отчиталось об уничтоженных военных объектах Украины

Прошедшей ночью высокоточными ракетами морского базирования в Днепропетровской области были уничтожены штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», ракеты воздушного базирования ликвидировали пусковые установки украинских ЗРК С-300 в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев. Всего за сутки были поражены 86 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — сообщил Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в районе поселения Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев были уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда, по данным Минобороны РФ, на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Конашенков также уточнил, что российские средства ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских гражданских моряков, которых удерживали на Украине с 24 февраля. Выход в море, по ее словам, был заминирован, у моряков отобрали телефоны, ноутбуки и документы, были также проблемы с продовольствием и предметами первой необходимости. Омбудсмен подчеркнула, что все это время находилась на связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны РФ, МИД РФ и к украинской стороне.

