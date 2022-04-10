Участники выставки «Иннопром» в Узбекистане виртуально посетят предприятия Москвы – вице-мэр Ефимов

Столичные производители представят свою продукцию на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет в период с 25 по 27 апреля 2022 года в Республике Узбекистан. Кроме того, посетители выставки смогут в онлайн-режиме познакомиться с процессами производства на московских предприятиях с помощью VR-технологии.

«Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России. Общероссийский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 17,5% к уровню 2020 года и составил 6,9 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 18%. Товарооборот между столицей и Узбекистаном в 2021 году увеличился на 23,5% и составил 1,25 миллиарда долларов. В этом году столичные экспортно ориентированные компании представят на выставке высокотехнологичную продукцию в различных областях промышленности», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что промышленный экспорт Москвы в Узбекистан стабильно растет на протяжении последних двух лет. Так, в 2021 году его объем составил 536,4 миллиона долларов, что на 35% превышает показатели 2019 года, когда было экспортировано товаров на 397,6 миллиона долларов.

Торгово-экономические отношения между Россией и Узбекистаном всегда были основаны на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Развитию торговых взаимоотношений между странами способствует новая стратегия развития экономики, подписанная в начале 2022 года. Это послужило укреплению сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики, в частности в торговых отношениях. Так, в прошлом году столичные промышленные компании уже принимали участие в международной выставке «Иннопром» в Узбекистане. Здесь они провели более 100 целевых b2b-встреч с представителями государственных компаний и бизнеса этого региона, что привело к расширению торгового сотрудничества между Москвой и Ташкентом.

«В этом году специалисты «Моспром» подготовили виртуальные технологические туры для каждой компании. С помощью VR-очков можно посетить столичные предприятия в онлайн-режиме и познакомиться с процессами производства и детально рассмотреть продукцию с ее технологическими особенностями. Такая технология впервые была применена в 2020 году, когда были введены существенные ограничения из-за пандемии и сократилась возможность очного присутствия столичных компаний на целевых переговорах и различных экспортных мероприятиях. Внедрение данной практики в Москве позволило повысить эффективность и скорость переговоров с зарубежными покупателями. Сейчас эта практика активно используется в рамках других международных мероприятий. Недавно технология была признана лучшей практикой на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека»», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в рамках коллективного стенда будет продемонстрировано московское световое оборудование для архитектурного и промышленного освещения, передовые технологии в области машиностроения, образцы оптических кабелей и сетевые устройства для обеспечения безопасности.